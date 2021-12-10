Омбудсмен Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки

Москва, 10 декабря. Проекты законов об использовании QR-кодов о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании требуют доработки, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре. Первый проект предполагает использование электронных документов на транспорте, второй — в ряде общественных мест. Москалькова считает, что законопроекты о QR-кодах требуют доработки.

Систему QR-кодов использует большинство регионов России. Такая мера помогает бороться с распространением коронавирусной инфекции, напомнила ранее главный санитарный врач страны Анна Попова.