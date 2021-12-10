Виталий Бородин попросил прокуратуру разобраться в незаконной деятельности творческого союза

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении Творческого союза цирковых деятелей России.

Причиной послужило обращение народного артиста РФ Эдгарда Запашного, который сообщил, что общественная организация «Творческий союз цирковых деятелей» занимается незаконным обогащением, а именно сдает в аренду здание, которое принадлежит департаменту имущества Москвы, многим коммерческим структурам.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Тем самым творческий союз скрывает от общества и государства свою деятельность, которая находится вне государственного учета и контроля и является ненаблюдаемой неформальной частью экономики. Согласно ст.37 Гражданского кодекса РФ, общественные объединения не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.

«Доходы от этого предпринимательства скрываются и не являются налогооблагаемой экономической деятельностью, что является сокрытием дохода от государственных органов и уклонением от уплаты налогов», — сказано в обращении.

Федеральное агентство новостей /

В своем обращении Бородин просит принять меры прокурорского реагирования и возбудить уголовное дело.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что количество коррупционных преступлений в России выросло за последние девять месяцев. Число подобных преступлений увеличилось на 12,7%, однако это говорит лишь о том, что правоохранители показывают большую эффективность.