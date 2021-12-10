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Виталий Бородин попросил прокуратуру разобраться в незаконной деятельности творческого союза

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 15:36
Общество
Виталий Бородин попросил прокуратуру разобраться в незаконной деятельности творческого союза
facebook.com  /  Виталий Бородин

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении Творческого союза цирковых деятелей России.

Причиной послужило обращение народного артиста РФ Эдгарда Запашного, который сообщил, что общественная организация «Творческий союз цирковых деятелей» занимается незаконным обогащением, а именно сдает в аренду здание, которое принадлежит департаменту имущества Москвы, многим коммерческим структурам.

Глава ФПБК Бородин попросил прокуратуру разобраться в незаконной деятельности Творческого союза
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Тем самым творческий союз скрывает от общества и государства свою деятельность, которая находится вне государственного учета и контроля и является ненаблюдаемой неформальной частью экономики. Согласно ст.37 Гражданского кодекса РФ, общественные объединения не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.

«Доходы от этого предпринимательства скрываются и не являются налогооблагаемой экономической деятельностью, что является сокрытием дохода от государственных органов и уклонением от уплаты налогов», — сказано в обращении.

Глава ФПБК Бородин попросил прокуратуру разобраться в незаконной деятельности творческого союза
Федеральное агентство новостей /

В своем обращении Бородин просит принять меры прокурорского реагирования и возбудить уголовное дело.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что количество коррупционных преступлений в России выросло за последние девять месяцев. Число подобных преступлений увеличилось на 12,7%, однако это говорит лишь о том, что правоохранители показывают большую эффективность.

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Все новости / Общество / Виталий Бородин попросил прокуратуру разобраться в незаконной деятельности творческого союза
коррупция запашный прокуратура
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