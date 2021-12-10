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Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 14:24
Экономика
Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд
мртс.рф  /  АО «МРТС»

Москва, 10 декабря. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России станет самым высоким за последние три года и превысит 180 млрд долларов. Об этом сообщает «Российская газета».

Выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что увеличение несырьевого неэнергетического экспорта превысило темпы мировой торговли. По словам Мишустина, рынки оправились от шока, вызванного пандемией коронавируса. Россия смогла не только вернуться на докризисный уровень, но и превысить показатели. По поручению президента, к 2030 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров увеличится на 70%.

Несырьевой неэнергетический экспорт — это поставки первичной продукции растениеводства, химикатов, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов, продукции машиностроения, фармацевтических товаров, бытовой химии, одежды и обуви.

Основными товарами несырьевого экспорта России в прошлом году стали золото, пшеница и платиноиды. Несырьевой экспорт в прошлом году принес российским компаниям 34,5 млрд долларов прибыли. Его общий объем превысил 141 млрд долларов.

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россия экспорт торговля рост
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