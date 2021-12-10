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Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки

Общество
Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки
Prt Scr youtube.com  /  153ГОРЫ

Москва, 10 декабря. Известная российская актриса Мария Голубкина считает, что человек обязан найти смысл жизни. И в этом ему помогут мысли о неминуемой смерти.

Звезда мелодрамы «Француз» стала гостьей YouTube-шоу протоиерея Дмитрия Рощина «153горы». Голубкина вместе со священником порассуждали о стремлениях души и готовности к смерти. По мнению артистки, неотвратимый конец не должен пугать, к нему следует готовиться.

«О смерти нужно думать 24 часа в сутки. Первый вопрос, который ты задаешь: «Зачем я живу?» И выясняется, что все заканчивается смертью. Ты спрашиваешь: «Как же так?». Но если ты об этом не думаешь, ты время свое теряешь», — поделилась она.

Актриса признала, что большая часть ее жизни прожита и осталось не так много. При этом Голубкиной жалко своих детей, она хотела бы для них лучшей участи. Возможно, здравое зерно, которое она заронила в их умы, прорастет и поможет наследникам стать хорошими людьми.

Ранее телеведущая Ангелина Вовк выразила радость из-за отсутствия своих детей. Знаменитость не чувствует себя несчастным человеком, у нее прекрасные отношения с наследниками своих крестниц.

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