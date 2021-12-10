Зампред коллегии ВПК Ельчанинов подтвердил работу над обликом нового авианосца для ВМФ РФ

Москва, 10 декабря. Специалисты российских профильных ведомств продолжают изучать проект нового авианесущего корабля для нужд ВМФ РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов.

Востребованность нового российского авианосца оценивается экспертами Минобороны РФ и ответственными сотрудниками предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил зампред коллеги ВПК Андрей Ельчанинов в интервью изданию «Интерфакс».

«Сейчас идут работы по оценке финансовых и технологических рисков при строительстве такого корабля. Продолжаем работы над обликом перспективного авианосца», — отметил спикер.

Ранее стало известно, что ВМС США испытывают острый дефицит авианосных соединений для противодействия растущему могуществу России в Индо-Тихоокеанском регионе. Об исторических и стратегических уроках разгрома американского флота в Перл-Харборе силами палубной авиации Японии информировал «Царьград».