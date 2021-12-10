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Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
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Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 14:21
Экономика
Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал энергетический переход самым большим вызовом для российской экономики. По его словам, весь энергоэкспорт придется замещать промышленными товарами и услугами, сообщает РИА Новости.

Алексей Кудрин считает, что далеко не всем странам удастся реализовать сценарий энергоперехода в полном объеме к 2050 году. Полная углеродная нейтральность — вызов как для государств, в том числе и для России.

«Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Поэтому мы немного в привилегированном положении перед всеми, обеспечивая этот уровень нашей жизни за счет более простых товаров, в общем то полученных из недр», — заявил он.

Ведущие мировые эксперты сходятся во мнении, что для достижения к 2050 году целей по декарбонизации мировой экономики, объем инвестиций в «зеленую» энергетику к 2030 году должен, как минимум, утроиться и составить около 4 трлн долларов. Даже для развитых экономик заявленные объемы вложений сегодня кажутся маловероятными.

«Нам нужно найти эти возможности. И вызов перед правительством, перед нашей экономикой очень большой», — считает Кудрин.

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на X ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России», заявил, что снижение уровня потребления энергии не предусмотрено ни одним из сценариев энергоперехода. Объем энергопотребления является основным показателем уровня жизни, причем не просто уровня благосостояния. Это характеристика основы существования современной цивилизации.

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