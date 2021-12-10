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Малькова рассказала о судебных баталиях с мужем Макеевой из-за сына

Шоу-бизнес
Малькова рассказала о судебных баталиях с мужем Макеевой из-за сына
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 10 декабря. Художница Светлана Малькова раскрыла подробности судебных баталий с бывшим мужем, а ныне супругом актрисы Анастасии Макеевой Романом. В этот раз экс-супруги спорят из-за сына.

Мальковы пытаются определить место жительства 16-летнего Андрея. Юноша живет с отцом и мачехой. По словам Светланы, она не против, чтобы наследник жил с отцом, однако есть обстоятельства, которые напрягают женщину.

«Учитывая театральные качества той стороны, представитель в лице Макеева В.В., отца законной мачехи, заявил сегодня в суде, причем уверенно, что я выгнала Андрея из дома. Как же они жили без меня. Я начинаю переживать за них», — написала Малькова на своей странице в Instagram.

Бывшая жена Малькова отметила, что имеет право подать в суд за клевету. Впрочем, женщина уверена, что Макеева вместе с новым мужем путем судебных баталий пытается привлечь к себе внимание.

От предыдущего брака у Малькова есть четверо детей. Старший сын проживает вместе с отцом и его новой женой актрисой Анастасией Макеевой. Своих детей у артистки нет, она не оставляет попыток забеременеть.

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суд макеева мальков малькова
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