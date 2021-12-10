Белоусов: Россия в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции

Москва, 10 декабря. Новая инфляционная волна может образоваться на российском рынке в 2022 году. Такое развитие событий допустил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, сейчас страна проходит вторую волну инфляции, после которой с высокой вероятностью может возникнуть третья. Она будет связана с ростом цен на продовольствие и особенно станет заметна во второй половине грядущего года, прогнозирует Белоусов.

Он отметил, что пандемия заметно сдвинула макроэкономические балансы, и точку равновесия мир еще не нашел. Свидетельством тому являются инфляционные волны, указал первый вице-премьер на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Необходимости в дополнительной поддержке отечественной экономики на фоне распространение штамма «Омикрон» пока нет. Об этом ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.