Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 14:37
14:36
Экономика
Центробанк РФ представил официальные курсы валют на выходные
14:33
Политика
Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
14:32
Общество
Омбудсмен Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки
14:29
Политика
«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
14:24
Экономика
Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд
14:23
Происшествия
В Москве пять человек получили травмы в массовом ДТП возле здания МИД России
14:23
Экономика
Экономика Самарской области превысила доковидный уровень
14:23
Общество
Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки
14:22
Армия
Зампред коллегии ВПК Ельчанинов подтвердил работу над обликом нового авианосца для ВМФ РФ
14:21
Экономика
Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Белоусов: Россия в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 14:32
Экономика
Белоусов: Россия в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 декабря. Новая инфляционная волна может образоваться на российском рынке в 2022 году. Такое развитие событий допустил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, сейчас страна проходит вторую волну инфляции, после которой с высокой вероятностью может возникнуть третья. Она будет связана с ростом цен на продовольствие и особенно станет заметна во второй половине грядущего года, прогнозирует Белоусов.

Он отметил, что пандемия заметно сдвинула макроэкономические балансы, и точку равновесия мир еще не нашел. Свидетельством тому являются инфляционные волны, указал первый вице-премьер на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Необходимости в дополнительной поддержке отечественной экономики на фоне распространение штамма «Омикрон» пока нет. Об этом ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Белоусов: Россия в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции
инфляция продукты белоусов рост цен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать