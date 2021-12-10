Пользователи Reddit восхитились местью советской танкистки Октябрьской за смерть мужа

Вашингтон, 10 декабря. Американские пользователи Reddit поразились истории танкистки, Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая отомстила нацистам за смерть мужа.

Некоторое время назад читателям предложили назвать женщину, которая может быть круче чем певица-феминистка Тейлор Свифт. Американцы заявили, что Мария Октябрьская однозначно заслуживает звания «чертовски крутой».

Мужа Марии убили фашисты в 1941 году. Она собрала все имеющиеся средства, продала имущество и выкупила права на танк. Советское правительство пошло навстречу храброй женщине и разрешило пройти обучение и отправиться на войну.

wikipedia.org / www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=358 /Добросовестное использование

Многие комментаторы продемонстрировали знание истории времен Великой Отечественной войны и дополнили повествование о танкистке Октябрьской. Танк Т-34, на котором томичка мстила за смерть мужа, она назвала «Боевой подругой». Это название унаследовали последующие машины, и память о гвардии сержанта Марии Октябрьской дожила до Победы.

«Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам», — восхитился читатель TheRedditornator.

«На самом деле она сама купила себе танк и заранее потребовала, чтобы ее отправили на фронт в погоне за нацистами, убившими ее мужа. Я преклоняюсь перед этой женщиной», — написал Federalbopinspector.

«Все равно крутая история. Голливуду и не снилось», — написал SlimH2o в ответ на некоторые исправления в повествовании.

Однако не всем пользователям Reddit понравилось такое сравнение. Некоторых оскорбило, что Героя Великой Отечественной войны поставили на одну планку с певицей.

«Сегодняшние скандалисты против исторических героев. Наши стандарты действительно стали ни к черту», — написал пользователь под ником Neozes.

«Крутизна тогда: пойти и совершить какой-нибудь подвиг. Крутизна сейчас: «Я сменила помаду на потемнее"», — иронизирует BarkingMad14.

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Американцы признали, что в Советском Союзе в Великой Отечественной войне участвовало много женщин, которые прославились своим мужеством и отвагой. Вспомнили снайпершу Людмилу Павличенко — «Леди смерть» — и командира танка Александру Самусенко.

«У Советов вообще была куча крутых теток, потому что они давали своим женщинам прав больше, чем все остальные», — признал Justaniceman.

До сего дня останки жертв Великой Отечественной войны находят на территориях, где проходили боевые действия. В лесном массиве Минского района в Белоруссии обнаружили захоронение восьми тысяч павших, считается, что в этих местах могут быть погребены еще 30 тыс. жертв нацистов.