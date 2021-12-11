Публицист Анпилогов: Варшава требует наказать «Газпром», в Брюсселе на это смотрят скептически

Министр климата Польши Анна Москва потребовала наказать «Газпром» за ограничение поставок газа в Европу. Однако эксперты считают, что шансы на успех Варшавы в таком споре с российским газовым монополистом призрачны. У Еврокомиссии нет формальных поводов для начала антимонопольного разбирательства, равно как нет и желания подвергать опасности газоснабжение Евросоюза, исходя из польских пожеланий.

Чем может закончиться демарш Варшавы и почему начало такого антимонопольного разбирательства в Евросоюзе крайне маловероятно? Об этом — в нашем материале.

«Наказать Россию!»

Министр климата польского правительства Анна Москва в эфире национального радио сообщила, что Варшава требует от Еврокомиссии (ЕК) начала расследования деятельности «Газпрома», связанной с текущими поставками природного газа. По мнению польского правительства, российский «Газпром» злоупотребляет своей монопольной ролью на газовом рынке и сознательно ограничивает поставки природного газа странам Евросоюза. Варшава требует немедленного начала антимонопольной проверки российской компании, а сама Москва намерена вскоре встретиться с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и обсудить эту проблему.

Со своей стороны, «Газпром» уже неоднократно отказывался признавать свою причастность к энергокризису в Европе, отмечая, что выполняет все заключенные контракты. При этом позиция Польши и других противников российского газового гиганта заключается в том, что «Газпром» в последние месяцы 2021 года категорически отказывается предоставлять дополнительные объемы топлива на биржу, несмотря на рекордные цены. Но большинство экспертов газового рынка считают, что в этом случае «Газпром» буквально «побуквенно» выполняет требования энергетической политики Евросоюза, закрепленной в обязательных к исполнению документах.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Принципы биржевой торговли последовательно отстаиваются ЕК вот уже второе десятилетие, начиная с 2010 года. Разработанная в Евросоюзе «Целевая модель европейского газового рынка» (ЦМЕГР) к настоящему времени была реализована во всех странах — членах ЕС целиком и полностью. Основные положения ЦМЕГР достаточно просты: в ее правилах всячески запрещаются долгосрочные контракты на поставку газа или же многолетние транзитные договоры, объявляется незаконным принцип «бери или плати», педалируется важность спотовых продаж природного газа и исключается привязка цены на газ к стоимости нефтяной корзины.

Все судебные процессы последних лет против «Газпрома», которые вели и выигрывали Украина, Польша и целый ряд других европейских стран, использовали ЦМЕГР как мощный инструмент для обоснования своей позиции. Итогом таких тяжб с российским монополистом стало то, что на сегодняшний день доля долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой в общем объеме поставок «Газпрома» в Европу составляет, по данным самой компании, около 13%. Остальной же объем российского природного газа продается по долгосрочным контрактам, но уже с привязкой к спотовому рынку природного газа.

Почему компании из ЕС не ушли на чистый спот

Европейские компании, имевшие долгосрочные контракты с «Газпромом», тем не менее отказались полностью уйти на спотовый (мгновенный) рынок, который сейчас и демонстрирует сверхвысокие цены более 1000 долларов за тысячу кубометров газа. Они сохранили долгосрочные контракты с «Газпромом», максимально адаптировав их к требованиям ЦМЕГР.

Такие крупные игроки предпочитают предсказуемость своего бизнеса и не особо увлечены концепцией получения сиюминутной, но непостоянной выгоды. Поэтому фактически на рынке газа в Евросоюзе сложилась интересная двухступенчатая система. По оценке «Газпрома», средняя стоимость тысячи кубометров газа, поставляемого в Европу по долгосрочным контрактам, за первые три квартала этого года составила 269,6 доллара США, так как вакханалия цен сентября-декабря 2021 года пока что не отразилась на взвешенной цене газа по ним.

ФБА «Экономика сегодня» /

А вот внутри ЕС подавляющее большинство конечных потребителей газа согласились с дальновидным предложением ЕК и действительно стали приобретать газ на спотовых площадках — по тем самым безумным «мгновенным» ценам, которые установились на европейском рынке с приходом осени. Как следствие, крупнейшие торговые партнеры «Газпрома», сплошь европейские компании, получают газ по низким ценам, а перепродают его на споте в 3-4 раза дороже. Нетрудно понять, что обвинить «Газпром» в такой ситуации в «монополии» — это фактически ударить по своим собственным трейдерам, выйдя на самих себя во время антимонопольного расследования.

Можно ли обвинить «Газпром»?

Стоит подчеркнуть, что последовательной травлей «Газпрома» за практику долгосрочных контрактов и полным запретом принципа «бери или плати» Еврокомиссия сама создала нынешний кризис на рынке газа. В рамках такой либерализации рынка «Газпрому» оказалось невыгодным держать какие-либо резервные мощности по добыче природного газа: ведь если при наличии принципа «бери или плати» они могли окупаться даже при простое, то при запрете такого принципа эти избыточные мощности становились лишь ненужным балластом на балансе у поставщика газа.

Интересно, что для газа невозможно организовать полностью бесплатное хранение его значительных объемов, хотя для жидкого топлива — нефти, бензина или мазута — создать складской буфер достаточно легко. Так что такое решение ЕК сделало предложение природного газа крайне неэластичным — производители просто не имеют сегодня возможности выдать требуемые Европой дополнительные объемы газа, по сути качая напрямую из скважин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Оказалось, что безопасность и надежность поставок тоже имеют свою цену, которая никак не учитывается в «мгновенной» цене газа. Ведь инвестиции в простаивающие подавляющую часть времени мощности и запасы оправданны, если вы намерены уверенно предотвращать редкие, но разрушительные кризисные явления, однако их можно выразить лишь в виде контрактного разделения рисков между продавцом и покупателем. Если же покупатель газа самоустраняется из этой схемы, то держать риски на себе не хочет ни «Газпром», ни другие поставщики газа. Ведь все газовые компании, будь то из Катара или из США, ровно таким же образом продают странам Европы столько газа, сколько считают нужным. В основном в размере своих долгосрочных обязательств.

Как следствие, Евросоюз десять лет назад сам — добровольно для себя и принудительно для «Газпрома» — разрушил практику «виртуального запаса» газа — в виде возможности всегда заказывать из России по трубам дополнительный объем газа по заранее согласованной цене. Отказавшись платить за надежность и стабильность, сегодня ЕС получил от «Газпрома» адекватный ответ: инвестиции и расходы на поддержание работы месторождений и газопроводов, работающих на европейском направлении, вполне достаточны для 100% выполнения долгосрочных контрактов «Газпрома», но совершенно не обязаны учитывать хотелки игроков спотового рынка.

Сейчас российская компания полностью выполняет контрактные обязательства. А обвинения Варшавы в адрес «Газпрома» по манипуляции газовыми ценами выглядят смешно: в Польше просто хотят получать даром то, что стоит в действительности немалых денег.