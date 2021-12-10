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Марий Эл за год вдвое нарастила внешнеторговый оборот
Экономика
Марий Эл за год вдвое нарастила внешнеторговый оборот
portal.mari.ru  / 

Йошкар-Ола, 10 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал о предварительных итогах внешнеэкономической деятельности региона в 2021 году.

Как отметил Евстифеев, регион в 2021 году добился значительного устойчивого роста объемов внешнеторговой деятельности. Так, по данным Приволжского таможенного управления, внешнеторговый оборот региона за январь-сентябрь достиг 369,3 млн долларов США, вдвое превысив показатели за аналогичный период 2020 года, сообщает «МедиаПоток». В структуре экспорта 68,1% занимает машиностроительная продукция, доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий составляет 15,7%, металлов и изделий из них — 7,4%.

Внешнеэкономическое сотрудничество Марий Эл развивает с 94 странами. При этом основными торговыми партнерами при экспорте в этом году являлись Египет, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, ФРГ, Таджикистан, Литва, Италия, Китай, Финляндия, Украина, Азербайджан и Эстония. Закупались товары в основном в Китае, Италии, Испании, Франции, ФРГ, Белоруссии, Словакии, Австрии, Индии, Турции, Греции, Чехии и Японии.

Ранее ФАН сообщал о том, что Марий Эл входит в тройку лидеров среди российских регионов по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». По проекту «Чистая вода» регион занимает седьмое место, по дорожному строительству республика удерживает восьмое место.

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экспорт торговля импорт марий эл
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