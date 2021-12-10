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Новая высокоскоростная магистраль связала Оман и Саудовскую Аравию

Весь мир
Новая высокоскоростная магистраль связала Оман и Саудовскую Аравию
Global Look Press  /  Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

Между Оманом и Саудовской Аравией была открыта новая 725-километровая дорога. Трасса сократит продолжительность пути между двумя государствами примерно на 16 часов и окажет благоприятное воздействие на экономику.

Новый путь

Движение по автомагистрали было официально запущено в среду, 8 декабря. Дорога берет начало в оманском городе Ибри, административном центре провинции Эд-Дахира, минует новый КПП Рамлет-Хелах и заканчивается в саудовском населенном пункте Шайбаха.

Участок транспортной артерии в султанате составляет 161 км, а на территории соседнего королевства — 564 км. Частично автострада пролегает через пустыню Руб аль-Хали («Пустая четверть»), которая является одной из самых больших в мире.

«Новая дорога — это значительный толчок для туризма, логистики, производства и инвестиций. Она обеспечит денежный поток для компаний с обеих сторон и создаст рабочие места для молодежи», — заявил министр связи и информационных технологий Омана Саид бин Хамуд аль-Мавали.

Помощь торговле и не только

Представители Маската также отмечают, что данная автомагистраль облегчит государству торговлю с остальным миром за счет доступа к портам королевства в Красном море. Сокращение времени транспортировки груза обещает предпринимателям снижение логистических издержек.

Кроме того, в Саудовской Аравии располагаются важные для мусульман города Мекка и Медина, так что инфраструктурный объект существенно упростит жизнь паломникам. В пустынных районах вблизи нового пути располагается ряд небольших населенных пунктов — теперь их жители в кратчайшие сроки смогут добраться до крупных мегаполисов региона.

Также пустынные районы вдоль дороги теперь потенциально могут стать местом размещения новых особых экономических зон, обещающих выгоду их резидентам и потенциальным инвесторам. 

Согласно изначальному плану, трассу должны были достроить еще в 2014 году, однако работы неоднократно сдвигались. Сложности возникали из-за особенностей рельефа и погодных условий в пустынном регионе.

Теперь дорога наконец открыта, что было сделано сразу после визита саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана в Оман. Он посетил султанат в рамках своего регионального турне, предшествующего большому саммиту Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Итогом данной поездки стал ряд взаимовыгодных договоренностей, в числе которых оказалось заключение 13 новых меморандумов о взаимопонимании, подразумевающих контракты на общую сумму свыше 30 млрд долларов.

Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
Федеральное агентство новостей / Hasan Bratic / Global Look Press; Emmanuel Macron / via Globallookpress.com; Charles / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0; Dan / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Для Омана эти соглашения пришлись как никогда кстати, потому что страна переживает серьезный экономический кризис, усугубившийся из-за пандемии коронавируса. Поскольку государство испытывает сильную зависимость от экспорта углеводородов, любые колебания цен на нефть сказываются на благосостоянии граждан. Сейчас власти пытаются найти выход из ситуации, ищут средства для борьбы с безработицей, стремятся сдержать инфляцию и существуют в условиях строгой экономии бюджета.

Эр-Рияд и Маскат традиционно поддерживают хорошие отношения, и новая дорога только укрепляет контакт между ними. Саудовская Аравия претендует на статус экономического и делового центра региона, что требует от ее руководства такого рода проектов, улучшающих коммуникацию между ключевыми игроками региона.

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саудовская аравия оман дорога
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