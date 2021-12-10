Новая высокоскоростная магистраль связала Оман и Саудовскую Аравию

Между Оманом и Саудовской Аравией была открыта новая 725-километровая дорога. Трасса сократит продолжительность пути между двумя государствами примерно на 16 часов и окажет благоприятное воздействие на экономику.
New road connecting Oman to Saudi Arabia marks “a new life of prosperity” and cuts 16 hours of driving timehttps://t.co/hJl6wujQb8— The National (@TheNationalNews) December 8, 2021
Новый путь
Движение по автомагистрали было официально запущено в среду, 8 декабря. Дорога берет начало в оманском городе Ибри, административном центре провинции Эд-Дахира, минует новый КПП Рамлет-Хелах и заканчивается в саудовском населенном пункте Шайбаха.
Участок транспортной артерии в султанате составляет 161 км, а на территории соседнего королевства — 564 км. Частично автострада пролегает через пустыню Руб аль-Хали («Пустая четверть»), которая является одной из самых больших в мире.
«Новая дорога — это значительный толчок для туризма, логистики, производства и инвестиций. Она обеспечит денежный поток для компаний с обеих сторон и создаст рабочие места для молодежи», — заявил министр связи и информационных технологий Омана Саид бин Хамуд аль-Мавали.
???? عاجل#السعودية و #عمان تُعلنان عن افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين عبر الربع الخالي بطول 725 كم pic.twitter.com/18P3aeRsyq— مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 7, 2021
Помощь торговле и не только
Представители Маската также отмечают, что данная автомагистраль облегчит государству торговлю с остальным миром за счет доступа к портам королевства в Красном море. Сокращение времени транспортировки груза обещает предпринимателям снижение логистических издержек.
Кроме того, в Саудовской Аравии располагаются важные для мусульман города Мекка и Медина, так что инфраструктурный объект существенно упростит жизнь паломникам. В пустынных районах вблизи нового пути располагается ряд небольших населенных пунктов — теперь их жители в кратчайшие сроки смогут добраться до крупных мегаполисов региона.
Также пустынные районы вдоль дороги теперь потенциально могут стать местом размещения новых особых экономических зон, обещающих выгоду их резидентам и потенциальным инвесторам.
#Oman's Minister of Economy: the road with Saudi Arabia opens the possibility to connect #Duqm & #NEOM https://t.co/qrJAxItBFk via @WAF— WAF:واف (@WAFNewsAgency) November 2, 2021
Согласно изначальному плану, трассу должны были достроить еще в 2014 году, однако работы неоднократно сдвигались. Сложности возникали из-за особенностей рельефа и погодных условий в пустынном регионе.
The road connecting #SaudiArabia and #Oman is considered an engineering wonder that was implemented by the Ministry of Transport and Logistic Services (@SaudiTransport), due to the difficult terrain and weather in the Empty Quarter area.https://t.co/aoiePXOfae— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 10, 2021
Теперь дорога наконец открыта, что было сделано сразу после визита саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана в Оман. Он посетил султанат в рамках своего регионального турне, предшествующего большому саммиту Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Итогом данной поездки стал ряд взаимовыгодных договоренностей, в числе которых оказалось заключение 13 новых меморандумов о взаимопонимании, подразумевающих контракты на общую сумму свыше 30 млрд долларов.
Для Омана эти соглашения пришлись как никогда кстати, потому что страна переживает серьезный экономический кризис, усугубившийся из-за пандемии коронавируса. Поскольку государство испытывает сильную зависимость от экспорта углеводородов, любые колебания цен на нефть сказываются на благосостоянии граждан. Сейчас власти пытаются найти выход из ситуации, ищут средства для борьбы с безработицей, стремятся сдержать инфляцию и существуют в условиях строгой экономии бюджета.
Эр-Рияд и Маскат традиционно поддерживают хорошие отношения, и новая дорога только укрепляет контакт между ними. Саудовская Аравия претендует на статус экономического и делового центра региона, что требует от ее руководства такого рода проектов, улучшающих коммуникацию между ключевыми игроками региона.