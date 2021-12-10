Новая высокоскоростная магистраль связала Оман и Саудовскую Аравию

Между Оманом и Саудовской Аравией была открыта новая 725-километровая дорога. Трасса сократит продолжительность пути между двумя государствами примерно на 16 часов и окажет благоприятное воздействие на экономику.

New road connecting Oman to Saudi Arabia marks “a new life of prosperity” and cuts 16 hours of driving timehttps://t.co/hJl6wujQb8 — The National (@TheNationalNews) December 8, 2021

Новый путь

Движение по автомагистрали было официально запущено в среду, 8 декабря. Дорога берет начало в оманском городе Ибри, административном центре провинции Эд-Дахира, минует новый КПП Рамлет-Хелах и заканчивается в саудовском населенном пункте Шайбаха.

Участок транспортной артерии в султанате составляет 161 км, а на территории соседнего королевства — 564 км. Частично автострада пролегает через пустыню Руб аль-Хали («Пустая четверть»), которая является одной из самых больших в мире.

«Новая дорога — это значительный толчок для туризма, логистики, производства и инвестиций. Она обеспечит денежный поток для компаний с обеих сторон и создаст рабочие места для молодежи», — заявил министр связи и информационных технологий Омана Саид бин Хамуд аль-Мавали.

???? عاجل#السعودية و #عمان تُعلنان عن افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين عبر الربع الخالي بطول 725 كم pic.twitter.com/18P3aeRsyq — مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 7, 2021

Помощь торговле и не только

Представители Маската также отмечают, что данная автомагистраль облегчит государству торговлю с остальным миром за счет доступа к портам королевства в Красном море. Сокращение времени транспортировки груза обещает предпринимателям снижение логистических издержек.

Кроме того, в Саудовской Аравии располагаются важные для мусульман города Мекка и Медина, так что инфраструктурный объект существенно упростит жизнь паломникам. В пустынных районах вблизи нового пути располагается ряд небольших населенных пунктов — теперь их жители в кратчайшие сроки смогут добраться до крупных мегаполисов региона.

Также пустынные районы вдоль дороги теперь потенциально могут стать местом размещения новых особых экономических зон, обещающих выгоду их резидентам и потенциальным инвесторам.

Согласно изначальному плану, трассу должны были достроить еще в 2014 году, однако работы неоднократно сдвигались. Сложности возникали из-за особенностей рельефа и погодных условий в пустынном регионе.

The road connecting #SaudiArabia and #Oman is considered an engineering wonder that was implemented by the Ministry of Transport and Logistic Services (@SaudiTransport), due to the difficult terrain and weather in the Empty Quarter area.https://t.co/aoiePXOfae — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 10, 2021

Теперь дорога наконец открыта, что было сделано сразу после визита саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана в Оман. Он посетил султанат в рамках своего регионального турне, предшествующего большому саммиту Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Итогом данной поездки стал ряд взаимовыгодных договоренностей, в числе которых оказалось заключение 13 новых меморандумов о взаимопонимании, подразумевающих контракты на общую сумму свыше 30 млрд долларов.

Федеральное агентство новостей / Hasan Bratic / Global Look Press; Emmanuel Macron / via Globallookpress.com; Charles / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0; Dan / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Для Омана эти соглашения пришлись как никогда кстати, потому что страна переживает серьезный экономический кризис, усугубившийся из-за пандемии коронавируса. Поскольку государство испытывает сильную зависимость от экспорта углеводородов, любые колебания цен на нефть сказываются на благосостоянии граждан. Сейчас власти пытаются найти выход из ситуации, ищут средства для борьбы с безработицей, стремятся сдержать инфляцию и существуют в условиях строгой экономии бюджета.

Эр-Рияд и Маскат традиционно поддерживают хорошие отношения, и новая дорога только укрепляет контакт между ними. Саудовская Аравия претендует на статус экономического и делового центра региона, что требует от ее руководства такого рода проектов, улучшающих коммуникацию между ключевыми игроками региона.