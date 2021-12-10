В Сирии создали новую международную группу для развития бизнеса

Прекращение войны в Сирийской Арабской Республике (САР) сделало актуальной тему восстановления государства, пострадавшего за годы конфликта и в результате западных санкций. На этом фоне в ближневосточном государстве прослеживается возрастающая экономическая активность. Так, недавно в Дамаске была создана новая Международная группа мужчин и женщин бизнесменов, цель которой — расширение сотрудничества между САР и иностранными предпринимателями.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН пообщался с директором новой организации Маджидом аль-Рукби.

По мнению чиновника, важным фактором в развитии коммерческого сектора Сирии и подъема промышленности является обмен опытом и технологиями работы. Осознание этого факта делает актуальным проведение различных форумов и выставок, которые все чаще проходят в арабской республике. Они помогают государству в преодолении блокады и международной изоляции, о чем свидетельствует развитие отношений с другими странами региона.

Аль-Рукби положительно оценил союз Дамаска с Москвой, усилия которой помогли не только в победе над терроризмом, но и в борьбе с последствиями масштабного экономического кризиса, усугубляемого введенными США и их союзниками экономическими ограничениями.

Федеральное агентство новостей /

Глава Международной группы мужчин и женщин бизнесменов анонсировал скорое проведение совместного российско-сирийского экономического форума, который состоится уже в начале 2022 года. В его рамках состоятся рабочие встречи, дискуссии и семинары, а также визиты, направленные на изучение сирийского рынка и возможностей торгового обмена между РФ и САР.

Маджид аль-Рукби отметил, что предстоящее мероприятие станет воплощением общих интересов двух стран в развитии экономических, торговых и производственных отношений во всех их формах, а также в обмене научным, промышленным и экономическим опытом между ними.

Создание новой международной группы только подтверждает намерения сирийских властей, готовых вернуть государству статус одного из ключевых игроков Ближнего Востока, сотрудничество с которым имеет значение для общерегионального развития.