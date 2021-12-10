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Минобороны Белоруссии сообщило о получении очередной партии российских БТР-82А

Армия
Минобороны Белоруссии сообщило о получении очередной партии российских БТР-82А
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Минск, 10 декабря. Белорусское военное ведомство заявило о продолжении плановых поставок бронетехники российского производства для нужд ВС Белоруссии.

Эшелон с новыми бронетранспортерами БТР-82 прибыл в Гродненский гарнизон из Арзамаса непосредственно с завода-изготовителя, сообщили в белорусском минобороны.

«Новые бронетранспортеры уже поступили на вооружение одного из гвардейских механизированных батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — сказано опубликованном релизе.

На всех полученных БТР-82А установлены прицелы и средства связи белорусского производства, отметили в военном ведомстве республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об усилиях стран НАТО и представителей белорусской оппозиции по дестабилизации обстановки в стране. Причины отказа Североатлантического альянса от прямой вооруженной интервенции в Белоруссию приводил «Царьград».

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россия белоруссия бронетранспортеры бтр-82а
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