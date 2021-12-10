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Григорий Лепс разводится со второй женой

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 14:33
Шоу-бизнес
Григорий Лепс разводится со второй женой
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 10 декабря. Знаменитый певец Григорий Лепс разводится со своей второй супругой Анной Шаплыковой. Артисты прожили вместе больше 20 лет.

Инициатором расставания стала супруга артиста. Что стало причиной такого резкого решения, остается только гадать. Пока пара не дала комментарий касательно грядущего развода.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, заявление о разводе было подано еще в середине ноября. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Григорий Лепс разводится со второй женой
Prt Scr Mos-sud.ru / Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы

Григорий Лепс познакомился с Анной Шаплыковой в 2000 году. Через два года у пары родился первый совместный ребенок — дочь Ева. У супругов всего трое совместных детей, у Лепса также есть взрослая дочь от первого брака. Артист редко радует поклонников семейными фотографиями, но его публикация с дочерями и сыном всегда восхищают поклонников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Григорий Лепс разводится со второй женой
развод лепс шаплыкова
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