Политолог Межевич указал на опасность агентов ЦРУ в верхах российской власти в 90-е

Санкт-Петербург, 10 декабря. Высшие круги российской власти в 90-е годы кишели агентурой ЦРУ, которая даже не скрывала этого. Об этом заявил политолог, член дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич.

В ходе прямого эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот» президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о засилье американских резидентов в Кремле и Санкт-Петербурге. Такие люди представляли собой особую опасность — располагая доступом к рычагам власти, они могли разрушать молодую Российскую Федерацию «сверху», объяснил Межевич.

Также эксперт раскрыл фамилии сотрудников иностранный органов, которые нередко работали не только за деньги, но и за идею.

«Фамилии все уже известным и озвучены: это и Яковлев и Бакатин, и Шеварднадзе. Но ведь здесь мы обязаны понимать, что агентура — это не только те люди, которые получают деньги в конверте. Это те люди, которые так или иначе подстраиваются под высказанные или не высказанные желания управляющего центра. Опять же, что это меняет для понимания ситуации в сегодняшней России? На мой взгляд ничего. В том плане, что никакие агенты, даже два, три или четыре, не могут разрушить страну, если она не имеет внутренних проблем», — объяснил Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Свой взгляд на переломные моменты в истории России также выразил политолог Яков Кедми. По словам экс-главы службы «Натив», в 1996-м году страна была на волоске от тотального распада, и только врачам президента Бориса Ельцина удалось спасти ее от катастрофы.