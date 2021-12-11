Николай Межевич объяснил, почему европейские политики критикуют Байдена за встречу с Путиным



Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич считает видеоконференцию президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена главным политическим событием прошедшей недели. По мнению политолога, договоренности, достигнутые во время переговоров, определят вектор развития двусторонних отношений и тех событий, которые будут происходить в мире, в частности на Украине.

О том, что какие-то договоренности по Украине были достигнуты, по словам эксперта, свидетельствует реакция руководства стран Восточной Европы и Прибалтики, которые видят в заявлении о приверженности соблюдению Минских соглашений уступку США России.

«В Эстонии, которая от нас совсем недалеко, раздаются вещи, которые не только не приличные, но даже не печатные, в адрес Байдена. Не помню, кто назвал Байдена «лебезящим перед Путиным», но вот Марко Михкельсон, председатель парламентской комиссии по международным делам парламента Эстонии, упомянул о Мюнхене, где, как известно, Запад сдал Чехословакию Гитлеру. Кто бы мог подумать, что некая рыбка-прилипала к гигантскому американскому киту начнет учить ее ловить планктон и вообще вести себя в Мировом океане», — изумляется политолог.

По словам Межевича, критика Байдена европейскими сателлитами США, равно как и мнение российских ура-патриотов, которые оценивают позицию президента РФ как слишком мягкую по отношению к Западу, является, скорее, провокацией, направленной на дестабилизацию внутриполитической ситуации.

«Мы хорошо знаем, что очень часто такая ультрапатриотическая повестка в ряде случаев является заказом наших оппонентов и ориентирована на усиление конфронтации внутри нашей страны», — заявил Николай Межевич в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Их возмутил сам факт разговора Байдена с Путиным. Они рассчитывали, что смогут играть гораздо большую роль в международных отношениях, чем ту, которая им уготована географическим положением, демографией, экономическим потенциалом, но просчитались», — отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

В то же время эксперт не исключает, что за высказываниями политиков Восточной Европы стоит уязвленное самолюбие: они думали, что их мнение что-то значит в международных делах, а по факту выходит так, что при решении серьезных вопросов США считаться с ними не намерены.

Просчиталось и Правительство Литвы, которое решило поиграть в большую политику, пойдя на открытую конфронтацию с Китаем, признав независимость Тайваня. Игра на два Китая, по словам политолога, традиционна для США.

«Долгое время она была вялотекущей, не требующей от союзников США занятия определенной позиции. Сейчас, видимо, этот период заканчивается, поскольку между США и Китаем идет неформальное единоборство. И от каждого государства требуется четкий ответ, на чьей оно стороне. Литва продемонстрировала свою позицию и поплатилась», — отметил эксперт.

Китай тут же наложил запрет на таможенное оформление литовских грузов, запретив своим партнерам покупать товары из этой страны. Позиция крупных европейских государств в отношении Пекина, по словам Межевича, более взвешенная. Германия, скорее всего, уклонится от выпадов в адрес Китая, потому что он является для нее крупным экономическим и технологическим партнером. Париж, по его мнению, будет ориентироваться на позицию Берлина. У Лондона возможностей устроить проблемы Пекину много, но пока он ограничивается разрешением общественным организациям печатать статьи и книги о геноциде уйгуров. Но серьезный выпад Великобритании в адрес Китая приведет к более жесткому ответу КНР, потому что, в отличие от Литвы, именно англичане устраивали опиумные войны на китайской территории.

«Так что в вопросе геноцида Китай может оказаться в одном ряду с Индией и другими жертвами британской колониальной политики, если вспомнить преступления британского империализма лет так за последние 500-600 на территории Европы, Азии, Африки, Америки и, естественно, Австралии с Океанией», — отметил политолог.

Дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, который организовывают США, по мнению эксперта, навряд ли приведет к их срыву, поскольку спортсменам участвовать в соревнованиях пока не запрещают. Таким давлением, считает Межевич, Штаты стремятся раскачать существующие связи между Китаем и его партнерами, прежде всего ослабить взаимодействие КНР с Россией.

«У них нет возможности одновременно не только воевать, но и входить в жесткую конфронтацию с Москвой и Пекином. Они проверяют наш союз на прочность, пробуют нас раскачать по отдельности, потому что, повторюсь, вместе это практически нереально. Мы фактически вернули ситуацию 50-х, когда монолит из СССР и Китая был тем самым алмазом, о которые сломал зубы ни один «американский крокодил». Только теперь в этом алмазе самой большой и твердой военной гранью является Россия, а экономическая грань, безусловно, за великим Китаем», — пояснил Николай Межевич.

В связи с этим политолог с горечью вспомнил очередной юбилей Беловежских соглашений, когда тактика США и их западных партнеров по раскачиванию внутрисоюзных связей привела к распаду СССР. Основной причиной произошедшего, по его мнению, стало ухудшение экономической ситуации в стране, но немалую роль в этом сыграла и позиция высшего политического руководства. Михаила Горбачева эксперт считает некомпетентным в решении государственных вопросов, кого-то называет откровенными предателями. Владимир Путин, по его словам, имена последних не называет, но открыть их помогают воспоминания генерала Николая Леонова, главного аналитика КГБ, и Вячеслава Широнина, возглавлявшего аналитический центр КГБ (Управление «А»), которые откровенно называют в числе сотрудников ЦРУ последнего главу КГБ СССР Вадима Бакатина, члена Политбюро ЦК КПСС, старшего советника президента СССР Александра Яковлева, министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. После развала СССР количество сотрудников иностранных спецслужб в высших органах власти РФ многократно возросло, отмечает Межевич.