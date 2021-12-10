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Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 14:19
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Армия
Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 10 декабря. Действия корабля Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива являются провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, этот инцидент не является единичным, так как в последние месяцы вокруг российских границ регулярно происходят провокации.

«По-моему, уже все все поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это — очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — сказала дипломат.

Напомним, 9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле Военно-морских сил Украины «Донбасс». В ведомстве отметили, что действия украинского судна несли угрозу безопасности мореплавания, передает телеканал «360»

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Все новости / Армия / Захарова назвала провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море
украина корабль керченский пролив азовское море
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