Верка Сердючка потребовала за концерт в Дубае 299 белых роз и черную икру

Москва, 10 декабря. Знаменитый артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выступит на вечеринке в Дубае в Новый год. Ему подготовят шикарные условия, в частности, поставят в гримерку цветы и черную икру.

Договариваться о выступлении артиста пришлось за полтора года до концерта. Артист согласился выступить в Дубае, но потребовал определенного комфорта. В частности, певец полетит в Объединенные Арабские Эмираты первым классом и будет жить в пятизвездочном люксе. Передвигаться по городу Сердючка намерена на автомобиле представительского класса. С особым комфортом будут перемещаться и члены ее команды.

Что касается райдера, то, по словам организатора Максима Берина, запросы у артиста скромные. Впрочем, как стало известно Kp.ru, в гримерке Данилко хочет видеть 299 белых роз. Также артисту нужна черная икра и шампанское «Кристалл» и «Дом Периньон».

Андрей Данилко уже давно не выступает в России. По словам украинского артиста, съездить на гастроли в соседнюю страну достаточно затратно. При этом певец выступает на корпоративах в других странах. Как указал организатор Big Art Festival в отеле Raffles The Palm, Сердючка — прекрасный артист для Нового года.