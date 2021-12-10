Противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon столкнулся с транспортом на авиабазе

Вашингтон, 10 декабря. Американский противолодочный самолет P-8 Poseidon стал участником аварийного инцидента на одной из авиабаз ВМС США.

Столкновение боевого самолета P-8 Poseidon с грузовым транспортом на авиабазе произошло несколько дней назад во время движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе. Однако командование Военно-морских сил США опубликовало пресс-релиз об инциденте со значительной задержкой и без указания многих подробностей.

В опубликованном документе сообщается, что два члена экипажа P-8 Poseidon не получили травм, но были доставлены в медицинское учреждение для осмотра. У самолета поврежден левый горизонтальный стабилизатор, заявили представители ВМС США.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал, за счет чего Россия уничтожит силы американского флота в акватории Черного моря в случае начала межгосударственного конфликта. О провокационном характере активности ВМС США вблизи южных рубежей РФ сообщал телеканал «360».