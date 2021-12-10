Москва, 10 декабря. Россия была на волоске от катастрофы и полного распада в 90-е годы, но от жадных бандитских «паханов» и олигархов ее спасли простые врачи. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

По словам экс-руководителя секретной службы «Натив», переломный момент в истории России произошел в 1996 году. Сразу после выборов президент Борис Ельцин тяжело заболел, и врачи боролись за его жизнь. Но на самом деле, уверен Кедми, люди в белых халатах не просто боролись за жизнь одного человека, а решали судьбу огромной и молодой Российской Федерации, замершей в шаге от того, чтобы быть растерзанной повязанными между собой толстосумами и лидерами организованной преступности.

«Если бы его тогда не спасли, было бы самое страшное: неожиданно нет руководителя государства, вся эта бандитская свора олигархов и бандитов, связанных один с другим, должна была решить, кто между ними будет паханом. Тогда Россия была бы действительно в опасности. И, как ни парадоксально, и врачи, и те олигархи, которые спасали Ельцина для себя — они спасли Россию», — рассказал израильский дипломат.

ФБА «Экономика сегодня» /

Не обошлось и без вмешательства высших сил в 90-е годы, уверен Кедми. После спасения Ельцина врачами следующий судьбоносный поворот произошел, когда к власти пришел Владимир Путин. Он почти не обладал политическим опытом, но не был связан с олигархическими группировками, что помогло ему оперативно навести порядок в стране.

«То, — вероятно, Бог сжалился над Россией, — что тот, кто сменил Ельцина, это был Путин — это и спасло Россию. Хотя сам выбор был совершенно случайный…У Путина не было политической силы, но он умел командовать. И, впервые за многие годы, к власти пришёл человек с государственным мышлением», — заключил Яков Кедми.

Ранее Яков Кедми также одобрил действия президента России Владимира Путина по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Как отметил экс-глава службы «Натив», глава государства уклонился от ответа на вопрос Вашингтона об Украине, потребовав гарантий безопасности.