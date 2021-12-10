Шуфрич высказался о вступлении Украины в НАТО после встречи Путина и Байдена

Киев, 10 декабря. Многие планы и надежды Киева оказались под угрозой после встречи лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В частности, в некоторых СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты согласились не принимать Украину в НАТО как минимум в ближайшие десять лет.

Свое мнение по данному вопросу высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Политик уверен, что украинским властям давно пора забыть о присоединении к Североатлантическому альянсу и просто двигаться дальше.

«В ближайшее время Украина в НАТО действительно не вступит. Я считаю, в этом вопросе надо ставить точку», — заявил нардеп в эфире телеканала «Наш».

Сам парламентарий убежден, что Украине в принципе не стоит даже думать о вступлении в НАТО, так как для этого есть ряд веских и вполне объективных причин. При этом, по мнению Шуфрича, главным препятствием для этого является украинский менталитет.

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«Я лично категорически против вступления Украины в НАТО. Потому что, во-первых, нас там не ждут, а во-вторых, наша система ментально не готова быть в НАТО. Для меня это вопрос ментальности. Я отвечу, как человек, которые имеет историческое и экономическое высшее образование. Почему всего за несколько лет должно произойти то, что не произошло за 1000 лет?», — отметил политик.

Депутат ОПЗЖ напомнил, что в Североатлантическом альянсе состоят практически все те страны, которые когда-то воевали против Украины. В связи с этим он считает, что вступать в НАТО для Незалежной было бы нелогично и даже противоестественно.

«Так получилось, что в НАТО вступили те страны, которые тысячу лет воевали с разными государственностями на территории современной Украины. С Киевской Русью кто воевал? Те государства, преемники которых в последствии вступили в НАТО. Это Османская империя — современная Турция, Венгерское королевство, Румынское королевство, Речь Посполитая – нынешняя Польша, Великое княжество Литовское, Тевтонский орден, который фактически представлял германские интересы и многие другие страны. Вступление в НАТО — это противоестественный процесс для славян», — подчеркнул депутат Нестор Шуфрич.

В свою очередь украинский политолог Руслан Бортник уверен, что Украина фактически уже состоит в НАТО, однако в результате это играет против нее.