Artik представил новую песню после ухода Анны Дзюбы

Москва, 10 декабря. Музыкант Артем Умрихин, более известный как Artik, записал новый трек с певицей Ханной после ухода из дуэта Анны Дзюбы (Asti).

После распада группы Artik и Asti поклонники гадали, кто же будет новой солисткой. Была надежда на воссоединение Умрихина и Дзюбы, но его новая композиция расставила все точи над «i». Напарницей музыканта стала супруга гендиректора лейбла Black Star Павла Курьянова (Пашу) Ханна. Исполнительница показала фрагмент их новой песни в Instagram.

«Я уже говорила вам, что Aртик был первым человеком, с которым я начала работать в музиндустрии, тогда мы были далеки от тех Ханны и Артика, которых вы знаете сейчас, мы знакомы уже больше 10 лет», — написала звезда.

По словам Ханны, случайная встреча с Умрихиным закончилась созданием нового трека. Она поблагодарила его за крепкую дружбу, переросшую в сотрудничество. Ролик всего за день посмотрели почти 1 млн раз, под ним появилось множество восторженных комментариев.

Про уход Дзюбы из Artik и Asti стало известно в начале ноября. Тогда Умрихин не исключал, что вокалистка начнет сольную карьеру.