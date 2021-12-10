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Artik представил новую песню после ухода Анны Дзюбы

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 13:26
Общество
Artik представил новую песню после ухода Анны Дзюбы
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 10 декабря. Музыкант Артем Умрихин, более известный как Artik, записал новый трек с певицей Ханной после ухода из дуэта Анны Дзюбы (Asti).

После распада группы Artik и Asti поклонники гадали, кто же будет новой солисткой. Была надежда на воссоединение Умрихина и Дзюбы, но его новая композиция расставила все точи над «i». Напарницей музыканта стала супруга гендиректора лейбла Black Star Павла Курьянова (Пашу) Ханна. Исполнительница показала фрагмент их новой песни в Instagram.

«Я уже говорила вам, что Aртик был первым человеком, с которым я начала работать в музиндустрии, тогда мы были далеки от тех Ханны и Артика, которых вы знаете сейчас, мы знакомы уже больше 10 лет», — написала звезда.

По словам Ханны, случайная встреча с Умрихиным закончилась созданием нового трека. Она поблагодарила его за крепкую дружбу, переросшую в сотрудничество. Ролик всего за день посмотрели почти 1 млн раз, под ним появилось множество восторженных комментариев.

Про уход Дзюбы из Artik и Asti стало известно в начале ноября. Тогда Умрихин не исключал, что вокалистка начнет сольную карьеру.

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Все новости / Общество / Artik представил новую песню после ухода Анны Дзюбы
ханна Asti умрихин artik
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