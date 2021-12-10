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Художник задумал украсить новогодний Бийск ледяными фигурами
Общество
Художник задумал украсить новогодний Бийск ледяными фигурами
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Бийск, 10 декабря. Член Союза художников России Павел Коробейников разработал концепцию традиционного новогоднего снежного городка в Бийске.

9 декабря власти Бийска окончательно утвердили проект Коробейникова по организации снежного городка. По словам художника, ледяные фигуры, которые расположатся на Петровском бульваре от фонтана до главной городской елки, будут посвящены юбилею Петра Алексеевича Романова — первого российского императора и основателя Бийска, сообщает «Наш Бийск».

При этом тема Петра I будет раскрыта максимально полно, так как ледовые скульпторы напомнят жителям и о зарождении российского флота, и об истории казачества, и о первой публичной газете, учрежденной императором, и запрете носить бороду. Кульминацией композиции станет фигура самого Петра Великого.

Ранее ФАН сообщал о советах дизайнера и искусствоведа Натальи Преображенской относительно оформления интерьеров и подборе украшений для встречи Нового 2022 года — год Черного или Голубого Водяного Тигра по восточному календарю. Дизайнер отдает предпочтение темно-синим и глубоким зеленым оттенкам.

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