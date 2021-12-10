Александр Лукашенко заявил о попытках Запада «удушить» Белоруссию с помощью санкций

Минск, 10 декабря. Санкции Запада против Белоруссии направлены на то, чтобы сменить государственный строй. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Он выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, в министерства некоторых стран уже пришли «визитеры» с требованием присоединиться к давлению на Минск.

«Вы знаете, что против Беларуси уже пятый пакет санкций, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно сколько будет. Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее президент сообщил о подготовке терактов в республике. Попыток, по его заявлению, было десять.