Генерал Дворников: 1,5 тысячи образцов новых вооружений пополнили арсенал ЮВО в 2021 году

Москва, 10 декабря. В 2021 году воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) получили более 1,5 тысячи единиц новой техники и вооружения. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

По его словам, в настоящее время доля новейших и модернизированных образцов оружия в ЮВО составляет не менее 71%.

«В рамках государственного оборонного заказа 2021 года в объединение ВВС и ПВО ЮВО пришли оборудованные новейшими прицельными комплексами вертолеты Ка-52 и самолеты Су-25СМ3. В части зенитных ракетных войск поступает суперсовременная зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Одновременно с этим происходит процесс перевооружения на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2», — отметил Дворников.

Ранее стало известно, что 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступили на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане. Новые машины оснащены новыми двигателями, а также комплексами пассивной и активной защиты. Все танки обладают системами связи «АкведУк» и многоканальными прицелами «Сосна-У» с тепловизорами.