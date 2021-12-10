Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 14:36
14:33
Политика
Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
14:32
Общество
Омбудсмен Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки
14:29
Политика
«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
14:24
Экономика
Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд
14:23
Происшествия
В Москве пять человек получили травмы в массовом ДТП возле здания МИД России
14:23
Экономика
Экономика Самарской области превысила доковидный уровень
14:23
Общество
Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки
14:22
Армия
Зампред коллегии ВПК Ельчанинов подтвердил работу над обликом нового авианосца для ВМФ РФ
14:21
Экономика
Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
14:20
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о судебных баталиях с мужем Макеевой из-за сына
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генерал Дворников: 1,5 тысячи образцов новых вооружений пополнили арсенал ЮВО в 2021 году

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 13:19
Армия
Генерал Дворников: 1,5 тысячи образцов новых вооружений пополнили арсенал ЮВО в 2021 году
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Москва, 10 декабря. В 2021 году воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) получили более 1,5 тысячи единиц новой техники и вооружения. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

По его словам, в настоящее время доля новейших и модернизированных образцов оружия в ЮВО составляет не менее 71%.

«В рамках государственного оборонного заказа 2021 года в объединение ВВС и ПВО ЮВО пришли оборудованные новейшими прицельными комплексами вертолеты Ка-52 и самолеты Су-25СМ3. В части зенитных ракетных войск поступает суперсовременная зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Одновременно с этим происходит процесс перевооружения на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2», — отметил Дворников.

Ранее стало известно, что 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступили на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане. Новые машины оснащены новыми двигателями, а также комплексами пассивной и активной защиты. Все танки обладают системами связи «АкведУк» и многоканальными прицелами «Сосна-У» с тепловизорами.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генерал Дворников: 1,5 тысячи образцов новых вооружений пополнили арсенал ЮВО в 2021 году
россия вооружение юво дворников
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать