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Пентагон подтвердил факт масштабного хищения топлива на военной базе США в Румынии

Армия
Пентагон подтвердил факт масштабного хищения топлива на военной базе США в Румынии
airforce.com  /  U.S. Air Force

Констанца, 10 декабря. Румынские рабочие могут быть причастны к крупному хищению дизельного топлива на военной базе США вблизи города Констанца, сообщают местные СМИ.

Факт масштабного хищения подтвердили в Пентагоне. Причем в американском оборонном ведомстве подчеркнули, что оно продолжалось по крайней мере последние четыре года.

«Правоохранительные органы подтвердили масштабный характер хищений. Общие потери от преступной деятельности оцениваются в 2 млн долларов. По предварительным данным, дизельное топливо выкачивали из цистерн. Оно предназначалось для питания дизельных генераторов на авиабазе им. Михаила Когэлничану», — заявил пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт.

Он не стал комментировать информацию о том, кого военные подозревают в причастности к преступной деятельности. Однако в румынской прессе появилась информация со ссылкой на источники, что похищением топлива мог заниматься рабочий персонал, нанятый из местного населения.

Ранее сообщалось, что американские военные отправили в Ирак крупный конвой с украденной сирийской нефтью. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников отказался от непосредственной помощи военных США и Канады, передает «Царьград».

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сша пентагон румыния топливо военная база
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