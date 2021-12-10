Экс-нардеп Мураев жестко оценил итоги встречи Путина и Байдена для Украины

Киев, 10 декабря. Украина потерпела полное поражение и не может рассчитывать на выполнение своих целей.

Прошедшая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена однозначно дала понять, что все надежды Украины на помощь Вашингтона совершенно не оправдались. Такое мнение высказал лидер партии «Наши», бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Встреча Путина и Байдена — это абсолютное поражение украинской власти. То, чтобы были вычеркнуты из планов сената санкции по "Северному потоку — 2", секторальные санкции в отношении Российской Федерации, говорит о том, что переговоры прошли точно не в пользу Украины», — заявил политик в эфире телеканала «Наш».

По словам экс-нардепа, нагляднее всего об итогах переговоров двух мировых лидеров для Киева говорит выступление Зеленского после общения с Белым домом. Как считает Мураев, украинский лидер понял, что потерпел полное фиаско, а все его обещания гражданам вновь оказались не более, чем пустыми словами.

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«Все обещания Зеленского, которые он делал на протяжении двух лет о том, что заблокируют сначала достройку, потом сертификацию "СП-2", разбились о рифы реальности. Вы видели лицо типичного победителя, загнанного в угол. У всех были ожидания, что против России будут введены ограничительные меры, что будет остановлена сертификация "Северного потока — 2". Если это все выпало из ранее заготовленного проекта, за который должен был голосовать Сенат США, это означает для Зеленского полное поражение», — уверен бывший парламентарий.

По мнению политика, в ходе переговоров Владимир Путин и Джо Байден наверняка пришли к ряду соглашений, в том числе и касательно Украины. При этом данные договоренности вряд ли учитывают интересы и ожидания Зеленского и его команды.

«Очень долго поднимались ставки, и встретились два лидера, которые хотели бы видеть однополярный мир, но каждый со своей стороны. То, что были сделаны какие-то шаги, отменены казавшиеся неизбежными санкции, говорит о том, что произошла какая-то сделка, о которой нам никто не расскажет», — объяснил Мураев.

Федеральное агентство новостей /

В то же время бывший депутат Рады уверен, что варианта развития событий, при котором США или ЕС реально могли бы остановить проект «Северный поток — 2», не существовало в принципе, поэтому предыдущие два года президент Украины всего лишь раздавал популистские обещания вместо того, чтобы реально улучшать жизнь в стране.

«Не существовало такой реальности, в которой бы "Северный поток — 2" не сертифицировала Европа, или США могли бы наложить такие санкции. Это в интересах Евросоюза, в интересах европейских потребителей. Это диверсификация путей поставок, а значит, в первую очередь безопасность. Власть Зеленского проиграла все позиции, которые могла. Они перед собой ставили задачи в первую очередь популистские, которые не имели ничего общего с прагматизмом», — уверен политик Евгений Мураев.

Истинное отношение Европы к России ранее раскрыл экономист Юрий Атаманюк. При этом он назвал хитрым ходом попытки Европы склонить Киев к окончательному отказу от сотрудничества с РФ в топливно-энергетической сфере.