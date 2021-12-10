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Родственники Абдулова нашли фото его внебрачного сына

Общество
Родственники Абдулова нашли фото его внебрачного сына
Кадр из фильма «Лузер»

Москва, 10 декабря. Супруга старшего брата покойного Александра Абдулова Альбина заявила, что в пиджаке актера долгие годы лежал снимок мальчика. Судя по подписи, это его ребенок.

По словам женщины, некоторые вещи Абдулова ни разу не стирали, поэтому фотография прекрасно сохранилась.

«Я знаю, что именно в этом белом пиджаке Саша играл роль в фильме «Гений», а это девяностые годы. Если предположить, что именно тогда он узнал о сыне, то сейчас этому мальчугану уже за 30», — поделилась она с kp.ru.

Альбина Абдулова уверена — актер мог скрывать внебрачного ребенка от родных. При всей своей показной открытости у него было много секретов. Родить от секс-символа СССР мечтали тысячи поклонниц, добавила она.

Собеседница издания предложила предполагаемому сыну Абдулова приехать к ней в гости в Иваново. Альбина пообещала «принять его как родного».

Актера не стало в январе 2008 года. Он умер в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни. У Абдулова осталась дочь Евгения от брака со второй супругой Юлией. В отношениях с первой женой Ириной Алферовой у него не было детей.

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Все новости / Общество / Родственники Абдулова нашли фото его внебрачного сына
актер ребенок абдулов
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