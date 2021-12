Звезду сериала «Империя» признали виновным в инсценировке политического нападения

Чикаго, 10 декабря. Американского актера Джусси Смоллетта, известного по ролям в сериале «Империя» и фильму «Чужой: Завет», признали виновным в инсценировке нападения на него сторонников экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал WFSB.

NEW: A jury has found actor Jussie #Smollett guilty on five counts of staging a racist, anti-gay attack in Chicago. https://t.co/QDeUUAfN2q