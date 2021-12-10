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Звезду сериала «Империя» признали виновным в инсценировке политического нападения

Весь мир
Звезду сериала «Империя» признали виновным в инсценировке политического нападения
Global Look Press  /  Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com

Чикаго, 10 декабря. Американского актера Джусси Смоллетта, известного по ролям в сериале «Империя» и фильму «Чужой: Завет», признали виновным в инсценировке нападения на него сторонников экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал WFSB.

Жюри присяжных суда Чикаго после девяти часов обсуждений признало Смоллетта виновным по пяти из шести предъявленным ему обвинениям. Среди них — нарушение общественного порядка, ложь полиции и другие. Подобные проступки предусматривают наказание в виде лишения свободы до трех лет, но эксперты говорят, что актеру, скорее, назначат испытательный срок или обяжут его выполнять общественные работы. Вынесение приговора запланировано на 27 января.

Дело Смоллетта

Смоллетт 29 января 2019 года обратился в полицию Чикаго и рассказал, что на него напали неизвестные на почве расизма и гомофобии, и еще они якобы кричали лозунг сторонников Трампа: Make America great again («Сделаем Америку великой снова!» — Прим. ред.). В ходе расследования правоохранители отсмотрели сотни часов записей с камер наблюдения, но ни на одной не было видно нападения. Затем в деле появились подозреваемые. Ими оказались братья Абимбола и Олабинджо Осундайро. В ходе допросов они признались, что получили деньги от Смоллетта за инсценировку нападения на него.

В конце февраля прокуратура Чикаго обвинила Смоллетта в подаче ложного заявления о предполагаемом нападении. Суперинтендант полиции Эдди Джонсон сообщил, что актер сам организовал нападение, чтобы повысить свою популярность.

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