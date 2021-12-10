Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 471 тысячу долларов

Остин, 10 декабря. Первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордную сумму. Лот ушел с молотка за 471 тысячу долларов.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на техасский аукционный дом Heritage auctions, это не самая большая сумма, которую когда-либо отдавали за первую часть саги о мальчике-волшебнике. Стартовая цена книги составляла 75 тысяч долларов.

Проданное издание книги «Гарри Поттер и философский камень» было в твердом переплете. Его впервые опубликовали в 1997 году, оно было напечатано тиражом в 500 экземпляров.

«Гарри Поттер» покорил маленьких читателей сразу после выхода. Через несколько лет после публикации книги вышел фильм, который тоже завоевал любовь зрителей. Спустя 20 лет после показа картины выйдет спецвыпуск о мальчике-волшебнике.