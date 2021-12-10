Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 14:35
14:33
Политика
Захарова раскритиковала «позорное» решение суда Великобритании об экстрадиции Ассанжа в США
14:32
Общество
Омбудсмен Москалькова: законопроекты о QR-кодах требуют доработки
14:29
Политика
«Яблочник» Петлин разделся догола перед камерой на заседании партии
14:24
Экономика
Несырьевой объем экспорта из России обновил рекорд
14:23
Происшествия
В Москве пять человек получили травмы в массовом ДТП возле здания МИД России
14:23
Экономика
Экономика Самарской области превысила доковидный уровень
14:23
Общество
Актриса Мария Голубкина заявила, что думать о смерти нужно 24 часа в сутки
14:22
Армия
Зампред коллегии ВПК Ельчанинов подтвердил работу над обликом нового авианосца для ВМФ РФ
14:21
Экономика
Кудрин назвал переход к углеродной нейтральности большим вызовом для России
14:20
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о судебных баталиях с мужем Макеевой из-за сына
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 471 тысячу долларов

Общество
Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 471 тысячу долларов
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Остин, 10 декабря. Первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордную сумму. Лот ушел с молотка за 471 тысячу долларов.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на техасский аукционный дом Heritage auctions, это не самая большая сумма, которую когда-либо отдавали за первую часть саги о мальчике-волшебнике. Стартовая цена книги составляла 75 тысяч долларов.

Проданное издание книги «Гарри Поттер и философский камень» было в твердом переплете. Его впервые опубликовали в 1997 году, оно было напечатано тиражом в 500 экземпляров.

«Гарри Поттер» покорил маленьких читателей сразу после выхода. Через несколько лет после публикации книги вышел фильм, который тоже завоевал любовь зрителей. Спустя 20 лет после показа картины выйдет спецвыпуск о мальчике-волшебнике.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 471 тысячу долларов
Гарри Поттер деньги аукцион
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать