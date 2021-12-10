Народная милиция ЛНР: украинские зенитчики по ошибке сбили беспилотник ВСУ в Донбассе

Луганск, 10 декабря. Зенитчики Вооруженных сил Украины сбили собственный беспилотный летательный аппарат в ходе учений. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Инцидент произошел 8 декабря в районе Лисичанска во время учебных стрельб с участием маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков. Военнослужащие по ошибке сбили беспилотник «Лелека-100», принадлежащий разведчикам.

Мазейкин отметил, что офицер, который руководил учениями, попытался договориться с разведчиками, пообещав полностью восстановить дрон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО, передает телеканал «360».