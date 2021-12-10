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Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полеты в Амурской области при низких температурах

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 13:00
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полеты в Амурской области при низких температурах
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 10 декабря. Экипажи российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС совершили учебные полеты в Амурской области в условии сильных морозов.

В тренировках летчиков Ту-95МС участвовали опытные пилоты и недавние выпускники военных училищ. Полеты проходили при температуре около минус 30 градусов по Цельсию, сообщает телеканал «Звезда».

«Экипажи бомбардировщиков должны отработать технику пилотирования, а также навыки навигации при полете по маршруту. Это своеобразный вызов и для наземного технического состава», — рассказывается в опубликованном сюжете.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu объяснили, почему появление пары российских бомбардировщиков Ту-95МС вблизи Аляски вызвало растерянность в Пентагоне. О продолжающейся активности авиации НАТО в Черноморском регионе и готовности ВКС РФ пресечь любые провокации западного блока информировал телеканал «360».

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