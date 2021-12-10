Мишустин призвал продвигать отечественные товары за рубежом

Москва, 10 декабря. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развеивать мифы о произведенных в России товарах и активно продвигать их за границей. С таким призывом он выступил на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021».

Председатель Правительства России также напомнил, что кабмин занимается реформой институтов развития, что должно способствовать поддержке бизнеса и определению вектора для инвестиций.

«В нашей стране производится продукция высокого качества. И нужно активно продвигать ее, демонстрируя преимущества и надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы», — сказал Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

Ранее, во время выступления на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), премьер отметил, что объем российской экономики превысил докризисный уровень. ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%.