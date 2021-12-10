Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Ладогу последнюю подопечную в этом сезоне

Юную самку нерпы обнаружили в конце августа, она находилась в плохом физическом состоянии и пострадала от острых клювов чаек.

Животное определили в Фонд друзей балтийской нерпы, где оно прошло трехмесячный курс реабилитации. За этот срок тюлень окреп и полюбился сотрудникам своей игрой с полотенчиками, которые использовались для ухода за шерстью зверей.

«Это было совершенно неожиданное для нас приобретение, обычно в это время животные в центр не попадают. Нерпа оказалась забавной. Нельзя сказать, что она очень предприимчивая или сообразительная, но всем она полюбилась», — рассказал основатель фонда Вячеслав Алексеев.

После восстановления животное перевезли в подходящее место, чтобы вернуть в естественную среду обитания. Подобный поздний выпуск — первый в истории фонда, потому что обледенение берега в этот сезон может быть опасным для жизни тюленей.

«Мы волновались, что будет уже лед у берега. К счастью, оказалось, что большого ледового пространства нет, если бы это пространство было, была бы большая опасность. Животное могло бы зайти под большое ледовое пространство, и, так как в первые дни после выпуска оно еще ошарашено, у него просто не осталось бы времени на вдох», — объяснил глава фонда.

По словам Вячеслава Алексеева, плавающие в воде льдины немного напугали нерпу, однако через некоторое время она все же решилась нырнуть. Животное ранее уже имело опыт жизни в дикой природе, поэтому опасаться за его будущее не стоит.