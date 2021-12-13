«ФАН повсюду»: как проходила операция «Заря победы» в Алеппо

Ровно пять лет назад — 13 декабря 2016 года — при содействии России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня в сирийском Алеппо, согласно которому боевики должны были покинуть восточную часть города и эвакуироваться в Идлиб. Так закончилась операция «Заря победы», в ходе которой был окончательно освобожден северный мегаполис Сирии, более четырех лет бывший неприступной крепостью бандформирований и оплотом антиправительственных сил.

О том, как Алеппо был разделен на две половины, о роли Турции в этом процессе и ключевых сражениях за город рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

Слушайте «ФАН повсюду»: «Заря победы» над Алеппо на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Почему антиправительственные провокации 2011 года не имели успеха в Алеппо и, что изменилось в 2012-м?

Какую позицию по ситуации в Сирии в 2012 году занимала Турция?

Как работала пропаганда исламистов в Алеппо?

Инцидент с турецким «Фантомом» в Средиземном море и его влияние на эскалацию ситуации в Алеппо.

Какие кварталы Алеппо самостоятельно противостояли боевикам?

События 2015 года — переломный момент в боях за город.

Операция «Заря победы» и эвакуация боевиков из Восточного Алеппо.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, Spotify, ВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.