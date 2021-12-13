«ФАН повсюду»: как проходила операция «Заря победы» в Алеппо

Ровно пять лет назад — 13 декабря 2016 года — при содействии России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня в сирийском Алеппо, согласно которому боевики должны были покинуть восточную часть города и эвакуироваться в Идлиб. Так закончилась операция «Заря победы», в ходе которой был окончательно освобожден северный мегаполис Сирии, более четырех лет бывший неприступной крепостью бандформирований и оплотом антиправительственных сил.
О том, как Алеппо был разделен на две половины, о роли Турции в этом процессе и ключевых сражениях за город рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.
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В выпуске:
Почему антиправительственные провокации 2011 года не имели успеха в Алеппо и, что изменилось в 2012-м?
Какую позицию по ситуации в Сирии в 2012 году занимала Турция?
Как работала пропаганда исламистов в Алеппо?
Инцидент с турецким «Фантомом» в Средиземном море и его влияние на эскалацию ситуации в Алеппо.
Какие кварталы Алеппо самостоятельно противостояли боевикам?
События 2015 года — переломный момент в боях за город.
Операция «Заря победы» и эвакуация боевиков из Восточного Алеппо.
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