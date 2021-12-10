Политолог Рар заявил о попытках англосаксонского мира спровоцировать войну России и Украины

, 10 декабря. Пресса в Германии и англосаксонский мир пытаются спровоцировать войну между Россией и Украиной. Такое мнение выразил политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что складывается странная атмосфера в этом вопросе. По его словам, в Германии не верят в готовность России напасть на Украину. Однако политолог не знает, как к этому относятся в Польше и Великобритании.

«Только вижу, что есть силы, особенно в англосаксонском мире, которые просто хотят эту войну спровоцировать, к сожалению», — заметил политолог.

Рар объяснил, зачем предпринимаются подобные действия. По его словам, Россию хотят спровоцировать, однако это может обернуться негативными последствиями. Кроме того, со стороны США наблюдаются серьезные сигналы о том, что Украину не будут принимать в НАТО и Евросоюз.

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В качестве примера политолог привел недавние переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из Соединенных Штатов Джо Байдена. Рар считает, что лидеры договорились «успокоить ситуацию по Украине», пишет ИА SM-News.

«Но есть определенные силы, которые с этим не хотят мириться. Это — пресса Германии, которая, с моей точки зрения, ведет воинствующие действия в риторическом плане против России. Это − англичане, которые никого не спрашивают», — подчеркнул эксперт.

Ранее Александр Рар спрогнозировал будущее Евросоюза. По его словам, в содружестве начнутся распри, поскольку Польша пытается выбиться в лидеры, а также Великобритания все время вмешивается дела ЕС.