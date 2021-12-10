Гречка и детское питание подорожали в Волгоградской области

Волгоград, 10 декабря. Волгоградстат привел новые данные об изменении цен на основные потребительские товары и услуги. Ведомство проследило динамику цен в регионе в период с 29 ноября по 6 декабря. В это время было зафиксировано увеличение стоимости детского питания, сообщает «Волгоградская правда». Мясные консервы для детей стали дороже на 2,17%, овощные — на 2,63%. Цена также выросла на фруктово-ягодные консервы — на 5,6%. Больше волгоградцы стали платить за сливочное масло — на 2,42%, пшеничную муку — на 2,62% и гречневую крупу — на 2,5%.

Отмечается, что цены в регионе на ряд продуктов, напротив, снизились. Например, на 1,68% стал дешевле репчатый лук, на 1% — яблоки. Наиболее значительно снизилась цена на помидоры, их теперь можно купить на 4,06% дешевле.

Ранее ФАН рассказывал, подорожание каких товаров раздражает россиян больше всего. В лидерах предсказуемо оказались продукты питания.