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Политолог Межевич: «решалы» из Восточной Европы обиделись на Байдена за встречу с Путиным

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 12:44
Политика
Политолог Межевич: «решалы» из Восточной Европы обиделись на Байдена за встречу с Путиным
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 декабря. Президент США Джо Байден нанес смертельную обиду странам Восточной Европы, возомнившим себя «решальщиками» глобальной политики, когда провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Николай Межевич.

В прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований объяснил, чем в своих заявлениях руководствуются политики из Польши, Украины и стран Балтии, критикуя американского лидера. По словам Межевича, государства Восточной Европы возомнили себя гораздо более важными фигурами на мировой арене, чем они есть на самом деле, и встреча Путина и Байдена стала для них всех унизительной дипломатической оплеухой. Это и объясняет резкие заявления ряда политиков, называющих американца «лебезящим перед Путиным» или сравнивающих переговоры по видеосвязи 7 декабря с печально известным Мюнхенским сговором.

Политолог Межевич: «решалы» из Восточной Европы обиделись на Байдена за встречу с Путиным
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Во-первых, значительную часть политиков Восточной Европы возмутил сам факт разговора Байдена с Путиным. Для них это уже по факту оскорбление,в том числе потому, что они рассчитывали, и не без основания рассчитывали, что они смогут играть гораздо большую роль в международных отношениях, чем им обеспечено природой — экономическим потенциалом, географическим положением, демографией и так далее, и так далее, то есть быть "решальщиками" такими своего рода... И ведь это не шутки, все заявления делаются абсолютно серьезными лицами», — сыронизировал член дискуссионного клуба «Валдай».

О затаенной обиде и резком отрезвлении Польши после переговоров Путина и Байдена ранее высказался авторитетный политолог Евгений Сатановский. По мнению автора Telegram-канала «Армагеддоныч», в Польше и Киеве сразу после диалогов засуетились и заявили о готовности к диалогу на основах взаимности — настолько мощный сигнал был отправлен от Москвы и Вашингтона.

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