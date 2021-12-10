«Игра в кальмара» вошла в топ-3 самых популярных сериалов года в Twitter

Москва, 10 декабря. Twitter выбрал самые популярные сериалы по итогам года. В тройку лидеров вошел нашумевший южнокорейский проект от Netflix «Игра в кальмара».

Первое место в рейтинге заняло шоу «Большой брат Бразилия». Следом идет японский анимационный сериал «Магическая битва», который стартовал в прошлом году. Третье место досталось «Игре в кальмара» от режиссера Хвана Дон-хека.

Также в Twitter отметили другие проекты. В частности, в пятерке самых просматриваемых шоу оказались «Клинок, рассекающий демонов» и «ВандаВижн». Интересно, что последний сериал возглавил список Internet Movie Database (IMDb).

«Игра в кальмара» вышла осенью этого года на Netflix и оказалась самой просматриваемой картиной. Сериал уже получил продолжение. Говорить о сюжете пока рано, но предполагается, что главным героем вновь станет Сон Ги-хун.