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Делегация российских экономистов посетила Дамаск

Весь мир
Делегация российских экономистов посетила Дамаск
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Минэкономики Сирии Мухаммад Самер аль-Халил принял в Дамаске делегацию из РФ, возглавляемую Федором Войтоловским, директором Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Стороны обсудили актуальные проблемы ближневосточного государства и поиску конкретных механизмов расширения сотрудничества.

На мероприятии в столице Сирийской Арабской Республики (САР) побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Прежде всего члены российской делегации пытались выяснить, какие наиболее острые вызовы сейчас стоят перед сирийской экономикой и какое влияние они оказывают на государство в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Мухаммад Самер аль-Халил напомнил, что из-за санкций со стороны Запада страна отключена от системы SWIFT и фактически не имеет связи с другими мировыми банками. Кроме того, существующие ограничения негативно сказываются на вопросах транспортировки и страхования грузов.

Делегация российских экономистов посетила Дамаск
Федеральное агентство новостей /

Также актуальной темой является реконструкция освобожденных от террористов районов. Прежде всего власти там работают над восстановлением базовой инфраструктуры: электро- и водоснабжения, медицинских учреждений, школ. На это государству также необходимы средства, найти которые в период кризиса довольно сложно.

В интервью корреспонденту ФАН министр отметил, что сейчас Сирия, как и другие страны, сталкивается с последствиями пандемии коронавируса, борьба с которыми чревата дополнительными финансовыми издержками.

Чиновник высоко оценил прошедшую встречу и отметил важность работы российских академиков, посетивших страну.

«Главным посылом стало то, что исследователи впоследствии передадут информацию о существующем состоянии сирийской экономики и возникших за годы войны проблемах заинтересованным инвесторам», — сказал Аль-Халил.

Делегация российских экономистов посетила Дамаск
Федеральное агентство новостей /

Представители российской делегации в свою очередь отметили большой потенциал двусторонних отношений. 

«Наша делегация прибыла в Сирийскую Арабскую Республику для того, чтобы обсудить стратегические и практические возможности развития экономического сотрудничества, как в торговой, так и в инвестиционной сфере. Принимая во внимание все вызовы, которые существуют для наших двух стран в санкционной сфере, мы тем не менее видим значительный потенциал для нахождения возможностей взаимодействия между нашими компаниями», — сказал Сергей Афонцев, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН.

Академик отметил, что, помимо вложения средств в сирийские предприятия, приоритетным вопросом является развитие экспорта САР на российском рынке. Это обеспечит рост производителям из арабской республики, а также даст представителям малого и среднего бизнеса РФ возможность заработать на продвижении продукции компаний ближневосточной страны. Это, по мнению эксперта, проложит путь для развития стратегических проектов и партнерства в более серьезных масштабах.

Москва и Дамаск активно развивают двусторонние отношения, что сказывается на реализации массы совместных инициатив сразу по нескольким направлениям. Так, два союзных государства сотрудничают в вопросах культуры, образования, обеспечения безопасности и в иных сферах. В условиях послевоенного восстановления САР это помогает стабилизировать обстановку в стране.

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россия сирия экономика
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