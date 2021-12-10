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Правительство РФ примет решение по реформе РОП до конца 2021 года

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 12:35
Экономика
Правительство РФ примет решение по реформе РОП до конца 2021 года
city-yaroslavl.ru  /  Официальный портал города Ярославля

Москва, 10 декабря. Реформа расширенной ответственности производителей будет запущена в России в 2022 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Как уточнил в беседе с телеканалом «360» гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и проходит межведомственное согласование в ускоренном порядке. Внесение в правительство запланировано на середину декабря. По мнению главы РЭО, реформа РОП неизбежна.

Буцаев также подтвердил наличие проекта, предусматривающего продление нынешних нормативов по утилизации отходов. По словам специалиста, его планируют утвердить в середине декабря.

Концепция РОП была утверждена в декабре прошлого года. Она призвана перезапустить институт расширенной ответственности производителей, который направлен на развитие инфраструктуры обращения с отходами. Согласно инициативе, производители и импортеры обязуются отвечать за утилизацию своей продукции.

Российский экологический оператор ранее подготовил декларацию и ESG-стандарт для компаний в сфере обращения с ТБО. Оператор также разработал регламент экспертного заверения корпоративной отчетности по устойчивому развитию. Предполагается, что документы помогут организациям перестроить работу для соответствия требованиям в сфере устойчивого развития, декарбонизации и ESG-факторов.

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Все новости / Экономика / Правительство РФ примет решение по реформе РОП до конца 2021 года
рэо буцаев роп абрамченко
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