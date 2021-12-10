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США ожидают нападений проиранских сил на оставшийся в Ираке военный контингент

Весь мир
США ожидают нападений проиранских сил на оставшийся в Ираке военный контингент
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 10 декабря. Руководство Вооруженных сил США ожидает увеличения числа атак на остающийся в Ираке военный контингент со стороны подконтрольных Тегерану группировок.

Командующий войсками Соединенных Штатов на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи подтвердил, что 2500 американских солдат останутся в Ираке. Накануне советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил об официальном завершении боевых миссий международной коалиции в республике. Однако Маккензи сказал, что США продолжат оказывать авиационную поддержку национальной армии в борьбе с остатками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Ранее официальные лица в Вашингтоне и в Багдаде сообщали о том, что остающиеся в этой ближневосточной стране иностранные войска будут выполнять лишь функции военных советников для местных вооруженных сил.

Фрэнк Маккензи заявил, что Тегеран активно пытается выдавить Вашингтон с Ближнего Востока, однако «американские силы не собираются уходить». По его словам, боевики «Исламского государства» будут по-прежнему представлять значительную угрозу и могут вновь восстановить свое влияние, вероятно, под другим именем. Целью присутствия американских войск он назвал сопротивление укреплению позиций террористов и недопущение их союза с другими группировками в мире.

Генерал предположил, что в связи с решением о сохранении части контингента США в Ираке число нападений на американские подразделения со стороны проиранских формирований участится. По его словам, ответная реакция со стороны Исламской Республики может последовать уже в этом месяце.

Парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны в начале января 2020 года после убийства американской авиацией высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани. Впоследствии Вашингтон и Багдад согласовали план по сокращению численности иностранных боевых подразделений в республике. Однако многие критики американского присутствия в Ираке указывали, что наличие «военных инструкторов» в стране фактически не меняет сути проблемы. Заявления же Маккензи также свидетельствуют о формальности всех достигнутых договоренностей.

США, которые в 2003 году вторглись в Ирак для свержения Саддама Хусейна, вывели большую часть войск в 2011-м. Через три года они во главе международной коалиции вернулись в республику для помощи в борьбе с «Исламским государством», которое в короткие сроки установило контроль над значительными территориями Ирака. В результате массированных авиационных ударов и штурмовых операций союзным войскам удалось разгромить основные силы террористов в стране, однако боевые действия сопровождались разрушением инфраструктуры и гибелью мирных жителей.

Несмотря на все усилия коалиции, устранить террористическую угрозу полностью не удалось до сих пор: на фоне вывода войск США в стране вновь активизировались спящие ячейки ИГ. За прошедший год боевики совершили десятки диверсий на критически важных объектах инфраструктуры, в частности, линиях электропередач. Помимо этого, в последние месяцы бандформирования все чаще вступают в прямые столкновения с иракской армией и курдскими отрядами самообороны, что свидетельствует о росте численности «спящих ячеек». На этой почве представляется сомнительным, что несколько тысяч американских солдат, размещенных на базах в крупных городах, смогут помешать планам террористов. Более вероятным кажется стремление Вашингтона любой ценой сохранить свое влияние на Багдад в противовес амбициям Тегерана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / США ожидают нападений проиранских сил на оставшийся в Ираке военный контингент
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