Борис Корчевников согласился жениться на 74-летней Кларе Новиковой

Москва, 10 декабря. Знаменитая артистка эстрады и юмористка Клара Новикова сделала телеведущему Борису Корчевникову необычное предложение. Она позвала его под венец, на предложение 74-летней артистки ведущий ответил согласием.

Юмористка стала гостьей программы «Судьба человека», ведущим которой является Корчевников. Артистка примерила роскошную белую шляпу, и телеведущий сделал гостье комплимент.

«Очень красивая шляпка. Мне в ней можно под венец. И вы даже не понимаете, что я сейчас скажу. Боря не женат. И я себя предлагаю. Боря, есть некоторая мода сегодня, когда женщина может быть старше. У меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу. Вы можете получить свое счастье», — заявила Новикова, растворившись в улыбке.

Корчевников быстро согласился на предложение артистки. Однако Новикова обратила внимание, что ведущий не был уверен в своих словах. На что Корчевников заявил, что помнит о договоренности взять в жены внучку знаменитости. Однако звезда сцены напомнила, что сделать выбор за наследницу не может.

Клара Новикова получила широкую известность, выступая в «Аншлаге». Артистка отдала много лет этому проекту. Юмористка спустя время ушла из шоу вместе с Ефимом Шифриным, однако потом она вернулась в проект, нарушив, как указал коллега, обещание.