Уполномоченный по правам человека Москалькова призвала скорректировать закон об иноагентах

Москва, 10 декабря. Российский закон о признании некоммерческих организаций (НКО) и СМИ иноагентами требует корректировки. Об этом сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она выразила готовность принять участие в уточнении законодательства.

«Закон об иноагентах требует корректировки, уточнения, понимания политической деятельности, чтобы (предусматривалась. — Прим. ФАН) система, может быть, даже обжалования решений о внесении в реестр, понимания, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезных уточнений», — сказала Москалькова в комментарии ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом. Он назвал это тонкой работой.