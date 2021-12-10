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Уполномоченный по правам человека Москалькова призвала скорректировать закон об иноагентах

Политика
Уполномоченный по правам человека Москалькова призвала скорректировать закон об иноагентах
Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ

Москва, 10 декабря. Российский закон о признании некоммерческих организаций (НКО) и СМИ иноагентами требует корректировки. Об этом сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она выразила готовность принять участие в уточнении законодательства.

«Закон об иноагентах требует корректировки, уточнения, понимания политической деятельности, чтобы (предусматривалась. — Прим. ФАН) система, может быть, даже обжалования решений о внесении в реестр, понимания, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезных уточнений», — сказала Москалькова в комментарии ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом. Он назвал это тонкой работой.

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