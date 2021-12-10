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Илон Маск заплатит налоги выручкой от продажи акций Tesla

Экономика
Илон Маск заплатит налоги выручкой от продажи акций Tesla
Prt Scr youtube.com  /  Николай Отраднов

Лос-Анджелес, 10 декабря. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на минувшей неделе продал 934 091 акцию Tesla, получив за это 963 млн долларов. Часть выручки он потратит на уплату налогов за исполнение 2,2 млн опционов, сообщает Bloomberg.

Илон Маск с ноября уменьшает свою долю в компании. Примерно за месяц им было продано почти 11 млн акций Tesla. Активная продажа ценных бумаг компании отразилась на их стоимости. Во время последней сделки они стоили на 18% меньше, чем во время первой продажи в ноябре. По информации Bloomberg Billionaires Index, состояние бизнесмена уменьшилось на 5,7% и составляет сейчас 266 млрд долларов.

В среду, 8 ноября, миллиардер провел опрос в Twitter, чтобы узнать мнение своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций Tesla ради уплаты налогов. После того как 58% респондентов ответили утвердительно, бизнесмен начал продажу акций.

Ранее Маск заявил о возможной смене деятельности и мыслях об уходе с работы. Потенциальной сферой интереса американского бизнесмена может стать развитие собственного блога. Темы, которые Маск планирует освещать на широкую аудиторию, пока неизвестны.

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Все новости / Экономика / Илон Маск заплатит налоги выручкой от продажи акций Tesla
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