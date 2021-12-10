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Трамп обвинил Нетаньяху в предательстве за поздравление Байдена с победой на выборах

Политика
Трамп обвинил Нетаньяху в предательстве за поздравление Байдена с победой на выборах
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 10 декабря. Эск-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предал своего давнего друга и бывшего президента США Дональда Трампа, поздравив его конкурента Джо Байдена с победой на выборах. Об этом миллиардер заявил в комментарии порталу Axios.

По словам Трампа, он считал главу израильской оппозиции своим близким другом, однако поздравление Байдена с победой для него стало сродни удару в спину. В беседе с Axios экс-президент США не сдержался и перешел на нецензурную брань, говоря о Нетаньяху.

«Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку. С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он...» — цитируют предпринимателя журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал мемуары о своей работе в Белом доме. Подробности книги политик не раскрыл, но отметил, что читателей ожидает «мощная» вещь.

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