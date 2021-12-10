Публицист Союстов: «Джавелины» Украине не помогут

В Кремле воспринимают спровоцированную Киевом эскалацию в Донбассе как близкую к нарушению Украиной красных линий. Провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. Об этом прямо предупредил Украину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Джавелины» в кадре

Буквально каждый день из ДНР и ЛНР поступают сообщения об учащающихся обстрелах со стороны позиций ВСУ. Тенденция к разморозке украинской стороной конфликта в Донбассе видна, что называется, невооруженным взглядом.

Стремление новым витком эскалации гражданской войны отвлечь внимание украинской общественности от других проблем постмайданного государства давно стало для Киева привычным приемом. Другое дело, что на сей раз эскалация в Донбассе стала составной частью мощнейшей медийной атаки Запада на Россию. Это кратно увеличивало для самопровозглашенных республик, да и для России, риски, связанные с желанием президента Украины Владимира Зеленского еще раз разыграть карту обострения на юго-востоке.

Стремление Вашингтона шантажировать Москву обвинениями в подготовке «вторжения на Украину» пошло на убыль после состоявшегося 7 декабря видеосаммита Владимира Путина и Джозефа Байдена. При этом американские кураторы не захотели одернуть Киев, из-за чего нарастание напряжения на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжалось. Явно следуя отмашке из Вашингтона, полученной еще до 7 декабря, украинское руководство и дальше накачивало группировку ВСУ в зоне так называемой «Операции объединенных сил» (бывшая АТО) личным составом и новыми видами вооружений.

8 декабря американский телеканал ABС опубликовал видео с позиций ВСУ в районе города Авдеевка, находящегося в шести километрах от Донецка. Это видео де-факто стало первым полноценным подтверждением появления в украинских частях, действующих в Донбассе, американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin.

«Джавелины» в кадр попали, конечно, не случайно. Во-первых, на протяжении нескольких последних лет поставляя ПТРК Украине, американская сторона настаивала на их складировании в западной и центральной части страны. То есть на появление «Джавелинов» в Донбассе существовал негласный запрет, который, очевидно, в конце 2021 года полностью или частично США был снят. И этот факт Вашингтон и Киев поторопились тут же зафиксировать на видео.

Во-вторых, публикация видео с «Джавелинами», по всей видимости, должна была устрашить оппонентов Киева (ДНР, ЛНР и Россию), попутно подбодрив личный состав ВСУ. Мол, смотрите, какое у нас теперь в Донбассе есть Wunderwaffe! Дело в том, что стараниями турбопатриотов на Украине был создан целый культ «Джавелинов», позиционирующий американский ПТРК как настоящее «чудо-оружие». Адекватность подобной оценки FGM-148, конечно, вызывает большие сомнения.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы FGM-148

Давайте разберемся, что собой представляет Javelin. Концепция этого американского ПТРК создавалась во второй половине 80-х годов XX века под вполне конкретную боевую задачу. «Джавелины» должны были дать возможность даже небольшой группе американских пехотинцев эффективно поражать советскую бронетехнику на европейском ТВД. Соответственно, конструктивные особенности нового американского ПТРК были оптимизированы под выполнение именно этой боевой задачи, что породило как плюсы, так и минусы «Джавелина».

К первым следует отнести относительно небольшие габариты и массу, использование принципа «выстрелил и забыл», поражение целей в уязвимую верхнюю проекцию, бронепробиваемость гомогенной брони за динамической защитой 600–800 мм, а также возможность запуска противотанковой управляемой ракеты из закрытых помещений.

В число вторых попали невозможность наведения ракеты в условиях отсутствия у цели теплового контраста, ограниченная возможность наведения ракеты на цель в сумерках и на рассвете, ограниченная возможность использования дневного и инфракрасного прицела в условиях задымления, ограниченная чувствительность матрицы головки самонаведения (ГСН) ракеты, ограниченная возможность стрельбы по внезапно появившимся целям (задержка до 10 сек из-за необходимости охлаждения ГСН), невозможность коррекции траектории полета ракеты. Кроме того, цель должна быть в прямой видимости оператора ПТРК, при том что реальная максимальная дальность стрельбы составляет всего 2000 м. Наконец, следует помнить о высокой стоимости «Джавелинов»: это самый дорогой ПТРК за всю историю создания подобных комплексов.

Комплекс был официально принят на вооружение в 1996 году. «Джавелины» использовались во время боевых действий в зоне Персидского залива, где доказали, что в руках опытных и хладнокровных операторов эти ПТРК являются вполне действенным оружием против бронетехники 80-х годов производства. Тем не менее на звание «чудо-оружия» FGM-148 явно не тянул (см. ранее перечисленные минусы «Джавелинов»).

Стоит отметить, что американская затея выдать каждому пехотному взводу, а то и отделению, крайне дорогостоящий ПТРК у советского, а затем и российского военного руководства понимания не нашла. Отечественные вооруженные силы больше ориентируются на применение не переносных, а мобильных, автоматизированных и дальнобойных ПТРК, устанавливаемых как на гусеничные или колесные шасси, так и на воздушные носители.

Федеральное агентство новостей /

Москва все видит, все понимает

Впрочем, вернемся к «Джавелинам». Отправку первой партии этих ПТРК на Украину санкционировал в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп. С тех пор Украина успела получить более 500 американских управляемых противотанковых ракет. Судя по неудачному использованию «Джавелина» в сентябре 2020-го на учениях в Николаевской области, как минимум часть этих ракет была с истекающим или уже истекшим сроком хранения. То есть американцы банально сплавляли со своих складов на Украину неликвид. Тем не менее недооценивать FGM-148 Javelin не стоит.

У прошедшей серьезную модернизацию бронетехники ВС РФ есть, что противопоставить «Джавелинам». Но бронетехника защитников Донбасса, «позаимствованная» из ВСУ, чья матчасть в значительной мере застряла на техническом уровне 80-х — начала 90-х годов, имеет куда меньшую степень защиты от FGM-148. Нельзя сказать, что танки, БМП и БТР вооруженных формирований ДНР и ЛНР против «Джавелинов» совсем беззащитны. Имеющаяся у них советская система постановки аэрозольных дымовых завес «Туча» вполне способна лишить ГСН «Джавелина» возможности корректно наводить ракету на цель. Однако не со 100%-ной гарантией.

Словом, переломить ситуацию на линии соприкосновения сторон в пользу Киева «Джавелины» не смогут. Но вот доставить неприятности защитникам Донбасса на тактическом уровне американские ПТРК вполне способны. Это понимают, конечно, не только в ДНР и ЛНР, но и в РФ. Во всяком случае, Москва сразу дала понять, что все видит, все понимает и беспредельничать Киеву не позволит.

«При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе», — прямо заявила 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова уточнила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений.

Федеральное агентство новостей /

Провокации будут пресекаться

Сообщением официального представителя российского МИД реакция Москвы на действия украинского руководства не ограничилась. В Кремле, по-видимому, хотели дать понять Банковой, что воспринимают спровоцированную Киевом эскалацию в Донбассе как близкую к нарушению Украиной красных линий. Скорее всего, именно поэтому с официальным заявлением по Донбассу 9 декабря выступил не только представитель МИД РФ, но и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых управляемых ракет “Джавелин”, которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны, — сказал Герасимов. — Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

Хочется надеяться, что в Киеве это предупреждение услышат. Тем более президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее в Донбассе как геноцид.

От себя добавлю следующее. Не вызывает сомнений факт, что возобновление украинской стороной крупномасштабных военных действий в Донбассе немедленно приведет к повторению военных преступлений против русского населения, как это было в 2014–2015 годах, чего Россия допустить не может.

В качестве P.S. отмечу, что американские «Джавелины» стали для ВСУ и ВПК Украины своеобразным «троянским конем». Поставки американских ПТРК побудили Киев отказаться от закупок для своих военных ПТРК украинского производства. А те, на минуточку, по ряду характеристик не уступая «Джавелинам», стоили в пять раз дешевле, чем FGM-148. Как говорится, бойтесь данайцев, дары приносящих!

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