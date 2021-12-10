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Ксения Бородина прокомментировала свадьбу Ольги Орловой

Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала свадьбу Ольги Орловой
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 10 декабря. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина высказалась о свадьбе своей коллеги Ольги Орловой. Оказалось, что готовящееся бракосочетание не было для нее секретом.

Бородина и Орлова связаны крепкой дружбой. Ведущие реалити-шоу часто появляются на вечеринках и публикуют совместные снимки в соцсетях. В Stories Бородина заявила, что знала о серьезных отношения Ольги и ее избранника Валерия.

«А как вы думаете, знала я или нет. Она моя близкая подруга. О предложении узнала первой», — написала брюнетка.

Ксения Бородина прокомментировала свадьбу Ольги Орловой
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова узаконила свои отношения с Валерием 27 сентября, но сообщила об этом поклонникам всего неделю назад. Она опубликовала снимки с торжественной церемонии, которая состоялась во вторую годовщину их знакомства. Праздник прошел «тихо, скромно», без гостей и журналистов, делилась звезда.

К свадьбе Орлова и ее любимый мужчина готовились около года. Артистка не стала брать фамилию супруга, сохранив свою. Она неоднократно советовала женщинам «не размениваться» и ждать своего человека. По ее словам, «жизнь после 40 лет только начинается», нужно только верить в лучшее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина прокомментировала свадьбу Ольги Орловой
дом-2 орлова бородина
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