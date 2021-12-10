Афины, 10 декабря. Военные преступления Украины в Донбассе могут лишиться поддержки со стороны НАТО из-за хитрого маневра президента России Владимира Путина. Об этом в статье для портала InfoBrics сообщил независимый геополитический аналитик Пол Антонопулос.

На публикацию аналитика обратила внимание «ПолитРоссия». По мнению Антонопулоса, отношения Москвы и Афин начали постепенно налаживаться после парламентских выборов 2019 года, когда ответственная за многочисленные антироссийские выпады партия SYRIZA уступила лидирующие позиции организации «Новая демократия».

Правительство «Новой демократии» начало развивать многовекторную внешнюю политику, заключив военный союз с Объединенными Арабскими Эмиратами, установив тесные контакты с Египтом и постепенно начав налаживать отношения с Россией. Однако, указывает Антонопулос, страна все еще страдает от последствий тяжелого экономического кризиса вкупе с массовым наплывом беженцев.

«Внешняя политика Греции была направлена на так называемую «стратегическую автономию», которая позволяет Афинам не только укреплять связи со своими западными союзниками, но и поддерживать теплые отношения с Москвой и устанавливать новые связи с восточными странами», — пишет автор InfoBrics.

kremlin.ru / Администрация президента России

По этой причине встреча президента России Владимира Путина с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом выгодна обеим сторонам, подчеркнул геополитический аналитик. Официальные Афины недовольны тесными деловыми связями Москвы и Анкары. По словам главы греческого кабмина, отношения РФ и Турции по десятибалльной шкале оцениваются на «7 из 10», в то время как с Грецией — «на 6 из 10».

Греки намерены повысить свое значение во внешнеполитической повестке Москвы, а Кремль стремится нейтрализовать угрозу вооруженного вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Таким образом, заключает Антонопулос, «греческий маневр» Путина может лишить Альянс возможности вмешиваться в дела Киева и Донбасса из-за протеста одного из членов блока, а Мицотакис — на поддержку Греции в непростое время. В ходе встречи политиков российский лидер отметил, что сближение стран уже дает первые плоды — товарооборот между ними за первые 9 месяцев 2021 года вырос на 56%.

«Москва хочет укрепить отношения с отдельными членами НАТО, такими как Греция, чтобы гарантировать, что внутри блока не будет достигнут консенсус в поддержку агрессии Украины», — объяснил Пол Антонопулос.

Встреча Владимира Путина с Кириакосом Мицотакисом прошла 8 декабря в Сочи. Российский лидер оценил переговоры как результативные.